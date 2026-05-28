Valentijn Driessen voorziet extreem kort WK voor Oranje

Valentijn Driessen is niet te spreken over de selectie van het Nederlands elftal voor het WK van komende maand, zo maakt hij duidelijk in de rubriek Cocktailtje Met… van Vandaag Inside. De verslaggever denkt dat de ploeg van Ronald Koeman in de eerste knock-outronde uitgeschakeld zal worden.

Koeman maakte woensdag de selectie van het Nederlands elftal bekend. Driessen krijgt in het video-item de vraag wat zijn eerste indruk is van de 26 namen die met Oranje mee gaan naar Canada, Mexico en de Verenigde Staten. “Het eerste dat ik opschreef in mijn notitieboekje: zet maar een streep door het WK”, begint de verslaggever. “We hebben gewoon geen selectie die goed genoeg is om wereldkampioen te worden, maar ook niet om de halve finale te halen.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb altijd gezegd: kwartfinale. Dat zou een topprestatie zijn”, gaat Driessen verder. Dit heeft volgens hem niet per se met de selectie van Koeman te maken, maar eerder met de kwaliteit van de beschikbare spelers. “Als Koeman over iedere speler in Nederland kon beschikken en iedereen zou topfit zijn, zou de halve finale nog niet te bereiken zijn.”

Dat betekent echter niet dat Driessen tevreden is met de keuzes van Koeman. “Ik heb altijd gezegd: kwartfinale”, herhaalt de verslaggever als hij de vraag krijgt hoe ver Oranje gaat komen. “Als ik nu de selectie zie, kom ik daar een beetje op terug. Ze mogen God op de blote knieën bedanken als ze Marokko of Brazilië in de tweede ronde treffen en dat overleven. Zelfs dat wordt een heel moeilijk verhaal met deze selectie”, voorspelt hij een exit in de zestiende finale.

Jeremie Frimpong

Als het aan Driessen had gelegen, was Joey Veerman gewoon opgeroepen voor het toernooi. Wel geeft hij toe dat zijn absentie geen verrassing meer is gezien de slechte relatie van de middenvelder met Koeman. Dat Jeremie Frimpong er niet bij is, verbaast de verslaggever wel. “Frimpong is heel bijzonder”, begint hij. “Dat is wel een jongen die in het Nederlands elftal in de tweede periode van Koeman zijn beste wedstrijden heeft gespeeld tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Hij is er niet bij omdat hij dit seizoen dan weer wel, dan weer niet fit was.” De back van Liverpool is nu echter fit. “Ik vind het bijzonder, want als hij fit is, heeft hij de kwaliteiten om in het Nederlands elftal te spelen. En hij kan op diverse posities.” Dat Koeman met Memphis Depay en Jurriën Timber andere niet-fitte spelers heeft opgeroepen, vindt Driessen moeilijk uit te leggen richting Frimpong.

Smit of Valente had ‘honderd procent’ mee gemoeten

Andere spelers die volgens de journalist ontbreken in Oranje, zijn Luciano Valente en Kees Smit. “Die had ik honderd procent meegenomen”, aldus Driessen. “Hij neemt 26 man mee en verschuilt zich erachter dat er te veel spelers geblesseerd zijn. Maar dit zijn twee jongens die voor de toekomst van het Nederlands elftal heel belangrijk kunnen zijn. Een van de twee had ik zeker meegenomen en dat heeft hij continu betoogd. Maar hij heeft ook betoogd alleen maar fitte spelers mee te nemen…”