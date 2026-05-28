Grote zorgen om Neymar, twee weken voor het WK begint

Slecht nieuws uit het kamp van Brazilië. De voorbereiding op het grote WK heeft woensdag een gigantische klap gekregen. Jr. heeft de allereerste training moeten overslaan vanwege een blessure aan zijn rechterkuit.

De Braziliaanse voetbalbond wil nog niet veel kwijt over de situatie, wat de paniek in het voetballand alleen maar groter maakt. Neymar werd meteen weggestuurd naar een privékliniek om scans te laten maken. In een kort bericht werd duidelijk dat ze pas met meer informatie komen als de artsen helemaal klaar zijn met alle onderzoeken, zo meldt de Braziliaanse bond in een statement, gedeeld door Reuters.

De klok tikt voor Ancelotti

Bondscoach Carlo Ancelotti zorgde vorige week voor een verrassing door Neymar toch op te nemen in de WK-selectie. De topscoorder aller tijden heeft namelijk sinds 2023 geen interland meer gespeeld voor Brazilië. Dat zorgde voor veel gejuich in Brazilië, maar die vreugde is nu omgeslagen in zorgen. Ancelotti heeft namelijk weinig tijd: de definitieve WK-lijsten moeten uiterlijk maandag 1 juni bij de FIFA binnen zijn. Mocht de blessure van Neymar ernstig zijn, dan moet er snel een vervanger opgeroepen worden. De trainer zei eerder deze maand nog heel duidelijk dat Neymar geen voorkeursbehandeling krijgt: "Zijn plek in de WK-selectie hangt puur af van hoe fit hij is."

De bondscoach heeft al een uitgedunde groep. Komende zondag oefent Brazilië in Maracanã-stadion tegen Panama, maar Ancelotti mist dan nog drie spelers. Gabriel Magalhães, Marquinhos en Gabriel Martinelli spelen zaterdag namelijk eerst nog de Champions League-finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain.