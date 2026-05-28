Wim Kieft twijfelt openlijk aan Brian Brobbey

28 mei 2026, 09:04
Wim Kieft
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wim Kieft heeft weinig vertrouwen in Brian Brobbey in het Nederlands elftal, zo maakt hij duidelijk in KieftJansenEgmondGijp. De oud-spits vindt de aanvaller van Sunderland ‘een mindere versie’ van Memphis Depay.

Ronald Koeman maakte woensdag de selectie van Oranje voor het WK van komende maand bekend en daarin had hij met Depay, Brobbey, Donyell Malen en Wout Weghorst ruimte voor vier centrumspitsen. Eerstgenoemde heeft echter amper wedstrijdritme en Michel van Egmond sluit niet uit dat Koeman, op basis van zijn uitspraken op de persconferentie, Depay op de bank laat bij de start van het toernooi. “Het geeft aan dat hij een alternatief heeft, terwijl hij in die andere toernooien maar hoopte dat Depay kon spelen”, aldus Kieft.

Rob Jansen stelt dat Malen het alternatief is. “We moeten nog maar zien wat dat wordt, want de verwachtingen zijn wel heel hooggespannen”, houdt Kieft een slag om de arm. Van Egmond wil graag weten wie volgens Kieft de meest logische vervanger van Depay is als Koeman hem besluit op de bank te zetten. Jansen geeft snel aan dat hij een liefhebber van Brobbey is. “Maar ik denk niet dat Wim Brobbey laat starten.”

Daar blijkt Jansen een punt te hebben. “Brobbey is een mindere uitvoering van Depay”, aldus Kieft, die dat vervolgens uitlegt. “Depay is natuurlijk ook sterk aan de bal, die kun je aanspelen centraal in de spits. Dat kan Brobbey ook als de beste, maar die heeft geen individuele actie.” Kieft geeft aan ‘benieuwd’ te zijn of Koeman het aandurft met Malen in de spits. “Dat is toch weer een ander type. Hij heeft wel heel veel vertrouwen en dat neemt hij ook mee.”

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7
2025/2026
Ajax
0
0

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

