Mikky Kiemeney (28) kijkt reikhalzend uit naar het naderende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De echtgenote van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong reageerde op sociale media verheugd op de verrassende WK-selectie van (35). Door de oproep van de speler van Atalanta volgt er komende zomer een hereniging tussen Kiemeney en Ricarda de Roon, de vrouw van de middenvelder.

Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdag zijn 26-koppige selectie voor het mondiale eindtoernooi bekend. De naam van De Roon was daarin een opvallende verschijning, aangezien de routinier sinds maart 2024 geen interland meer speelde voor het Nederlands elftal. De 42-voudig international miste het EK van twee jaar geleden vanwege een blessure, waarna Koeman hem meedeelde dat hij vanwege verjonging niet meer op een uitnodiging hoefde te rekenen. Door een zware knieblessure van Jerdy Schouten kwam de speler van Atalanta toch weer in beeld.

De Roon en Kiemeney reageren via Instagram

Koeman gaf tijdens zijn toelichting aan dat hij in De Roon een betrouwbare kracht ziet. "Ik zie De Roon op het middenveld als een slot op de deur. De manier waarop hij die positie invult, kunnen de andere beschikbare middenvelders zoals Luciano Valente en Kees Smit niet", sprak de bondscoach. Valente en Smit kregen tijdens een trainingsstage in Zeist de kans om zich te bewijzen, maar vielen af.

De Roon zelf reageerde met de nodige zelfspot op zijn onverwachte uitverkiezing. Op Instagram plaatste hij een reeks foto's waaruit bleek dat hij eigenlijk als supporter naar de Verenigde Staten zou afreizen. "Weet iemand of je een zitplek in de Oranjebus kosteloos kan annuleren?", grapte de middenvelder.

Onder het bericht van De Roon liet Kiemeney direct van zich horen. "Yesssss ", reageerde ze influencer enthousiast, vergezeld door emoticons van applaus, juichende handen en een oranje hartje. Daarmee doelde zij op de aanstaande ontmoeting met Ricarda de Roon, met wie zij ook tijdens het WK van 2022 in Qatar samen optrok.