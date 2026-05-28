René van der Gijp rekent af met schokkende geruchten

Er zijn helemaal geen problemen tussen de heren van Vandaag Inside, zo laat René van der Gijp desgevraagd weten in KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer geeft aan dat ‘iedereen dat maar wil’, maar dat er geen enkel probleem is tussen hem, Wilfred Genee en Johan Derksen.

Maandag kwam Story met het bericht naar buiten dat er veel frictie zou zijn achter de schermen van VI op Curaçao. Dit zou komen door de aanwezigheid van Minouche van der Gijp en zou zich volgens het tijdschrift bemoeien met het programma, tot ergernis van Derksen.

Het blad omschreef de sfeer rondom de talkshow als een ‘mijnenveld’ en sloot niet uit dat de situatie het drietal definitief uit elkaar zou drijven.

In KieftJansenEgmondGijp vraagt Michel van Egmond zich af of hoe de sfeer is in het kamp van VI. “Ligt het ontploffingsgevaar op de loer?” Van der Gijp komt met een kort maar krachtig antwoord: “Nee, dat ligt helemaal niet op de loer. Iedereen wil maar dat het een keer stopt.”