'Bom barst bij VI op Curaçao: geruchten over breuk tussen trio'

Opvallende geruchten vanuit Story: de aanwezigheid van Minouche van der Gijp zorgt momenteel voor de nodige frictie achter de schermen bij de Curaçao-editie van Vandaag Inside. Volgens het entertainmentweekblad drijft de meegereisde echtgenote van René van der Gijp de spanning tussen het presentatietrio hoog op. Het tijdschrift stelt op de cover zelfs de vraag of deze situatie de mannen voorgoed uit elkaar zal drijven.

"Meegereisde vrouw van René gooide eerder olie op het vuur. Drijft SPANNING op Curaçao VI-trio voorgoed uit elkaar", valt in koeienletters te lezen op de voorpagina van Story.

Het praatprogramma wordt momenteel tijdelijk uitgezonden vanaf het eiland in de aanloop naar het WK. Hoewel de trip mede bedoeld was als een gezamenlijk uitje voor de crew, lijkt de sfeer door de bemoeienissen van de vrouw van de oud-voetballer onder druk te staan. Johan Derksen ergert zich naar verluidt aan haar gedrag. "Minouche, de echtgenote van René, is mee naar Curaçao, en Johan liet eerder al weten haar bemoeienissen met hun programma niet te waarderen", zo meldt Story over de situatie. Het blad omschrijft de sfeer rondom de talkshow op het eiland als een 'mijnenveld'.

De onvrede over de invloed van de partner van de analist komt niet uit de lucht vallen. Eerder bemoeide zij zich al publiekelijk met het gastenbeleid van de SBS6-talkshow. Zo noemde zij Telegraaf-journalist Wierd Duk destijds een 'inhumane mafklapper'.

Mede door deze uitlatingen en het feit dat Van der Gijp op een gegeven moment weigerde nog naast Duk aan tafel te zitten, is de oud-international een dag minder gaan werken. De zogeheten VI-vrije woensdag van de analist is nu het vaste moment waarop de journalist van De Telegraaf aanschuift. Story vraagt zich in de nieuwste editie dan ook af: "Kiest René alsnog partij voor zijn dwarse vrouw Minouche?".

Vrees voor een publieke ruzie zoals in Scheveningen

Mocht de situatie daadwerkelijk escaleren, dan vreest het roddelblad voor een scenario dat vergelijkbaar is met een eerdere WK-zomer. "Mocht de bom op Curaçao barsten, dan volgt er een herhaling van zetten tussen Wilfred, René en Johan. In 2014 gebeurde dat ook toen de heren rondom hun WK-talkshow VI Oranje, die vanuit Scheveningen werd uitgezonden, een publieke ruzie met elkaar uitvochten", blikt het tijdschrift terug.

Destijds wisten Wilfred Genee, Derksen en Van der Gijp de lucht uiteindelijk weer te klaren. "Het is te hopen dat het tijdens hun verblijf op Curaçao niet wederom tot een ruzie komt", besluit het weekblad.