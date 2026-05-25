Johan Derksen moet 'rennen voor zijn leven' op Curaçao: 'Ze werden heel vervelend'

In Curaçao zijn oude uitspraken van Johan Derksen opgerakeld. De Vandaag Inside-analist verblijft momenteel op het Caraïbische eiland, maar sprak vorig jaar nog laatdunkend over Curaçao. Nadat een lokale krant de uitspraken belichtte, kreeg Derksen te maken met een boze taxichauffeur. Dat laat hij weten aan Wilfred Genee in het online programma Doordekken.

“Jij moest net rennen voor je leven, begreep ik”, zegt Genee tegen Derksen, die reageert: “Nou ja, er schijnt wat in de krant te staan, dat ik wat over dit eiland gezegd heb. En die taxichauffeurs werden heel vervelend. Die Henk Kuipers loopt steeds voor mijn voeten, maar als ik hem nodig heb, is hij nergens te bekennen.” Derksen is goed bevriend met Kuipers, de voormalig motorclubleider die in het kielzog is meegereisd naar Curaçao.

Derksen zei in april 2025 dat hij niets heeft met Curaçao. "Ik heb helemaal niks met Curaçao, ik vind het een roversnest", stelde Derksen. "Ik vind het nooit leuk daar. Nee, dat is geen grap." Toch lijkt hij het nu wel meer naar zijn zin te hebben dan vooraf gedacht. Vandaag Inside begint maandag aan de tweede (en laatste) uitzendweek vanuit Curaçao.