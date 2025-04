Johan Derksen slaat uitnodiging van 'mooie vrouw' af: 'Niet in dat roversnest'

Johan Derksen vertikt het om een uitzending van Vandaag Inside op te nemen op Curaçao. Wilfred Genee brengt woensdagavond in de talkshow een uitnodiging van Corendon-CEO Gunay Uslu over, maar De Snor blijkt ondanks zijn bewondering voor de oud-politica niet van plan af te reizen naar het Caribisch gebied.

Genee vertelt in de uitzending dat hij eerder op de dag aanwezig was op een bijeenkomst van Corendon waarop de vakantie-aanbieder een nieuw vliegtuig onthulde. Het feit dat de presentator het bedrijf met naam en toenaam noemt leidt tot gelach aan tafel: "Je moest ze even noemen vanavond?", vraagt Albert Verlinde vilein. Derksen haakt in: "Gratis reisje in de binnenzak!", maar Genee blijft serieus: "Ik weet niet of het een gratis reisje voor mij is, maar misschien wel voor de hele tent hier."

"Ik kwam Gunay tegen, jouw grote vriendin", zegt Genee vervolgens tegen Derksen. "Dat vind ik nou een mooie vrouw", moet Derksen toegeven over de voormalig staatssecretaris van Cultuur en Media. Genee vervolgt: "Die zei tegen mij: 'Wilfred, ik ben al een paar keer uitgenodigd bij dat programma van jullie. Ik wil graag komen, maar ik wil het even omdraaien. Ik zou het leuk vinden als jullie naar Curaçao toe komen, ik zou Johan echt in de armen willen sluiten en graag bij hem aan tafel willen komen." Genee zegt erbij dat hij Uslu heeft verzekerd dat Derksen 'graag' zou afreizen, maar dat blijkt niet het geval: "Ik heb helemaal niks met Curaçao, ik vind het een roversnest", waarop de tafel in lachen uitbarst.

"Ik vind het nooit leuk daar. Nee, dat is geen grap", vervolgt Derksen. "Ik heb nooit overwogen me te vestigen. Als je inwoner van Curaçao bent, dan betaal je slechts twee procent belasting. Dát is de reden dat Barry Hay (de zanger van Golden Earring, red.) daar zit. Kijk: 52 of twee, dat is wel een verschil." Wouter de Winther sluit zich aan bij de woorden van Derksen: "Ik vind het ook een roversnest", zegt de politiek commentator van De Telegraaf. Genee vindt dat opmerkelijk en vraagt om uitleg. "Nou ja, als je een verkeerd straatje inrijdt, dan zien ze je nooit meer terug", bezweert Derksen. Volgens Genee 'valt dat wel mee', terwijl Albert Verlinde een ander bezwaar tegen het eiland blijkt te hebben: "Ik vind het alleen zo jammer dat je al die BN'ers daar tegenkomt, daarom zoek ik dat soort plekken nooit op."

