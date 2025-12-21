Live voetbal 7

Quinten Timber is blij met mediastilte tijdens winterstop

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
21 december 2025, 21:44

Quinten Timber is blij dat hij de komende periode even van de journalisten af is. Dat gaf de middenvelder van Feyenoord na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) eerlijk toe in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop.

Timber wordt de laatste weken veelvuldig bevraagd over zijn contractsituatie bij Feyenoord. De middenvelder loopt aan het einde van het seizoen uit zijn verbintenis in De Kuip en voorlopig lijkt een verlenging er niet in te zitten. Wanneer hij daar na het duel met FC Twente opnieuw mee wordt geconfronteerd, reageert hij met een glimlach: “De komende tijd hoor ik jullie even twee weken niet. En dat is heerlijk.”

Los van die mediastilte kijkt Timber niet per se uit naar de winterstop. “Het is gewoon een eer om twee tot drie keer per week te mogen spelen. Dat blijft mooi. Tuurlijk kan het soms pittig zijn, vooral als je verliest. Maar dat maakt het ook mooi dat je twee dagen hebt om het weer om te keren.”

Pittig was het zondagmiddag zeker voor Feyenoord, dat in de eerste helft grote moeite had met FC Twente. De Tukkers speelden de Rotterdammers bij vlagen zoek, waardoor het een verrassing was dat Feyenoord uiteindelijk nog een punt overhield aan de wedstrijd.

"Wij waren niet goed aan de bal,” analyseert Timber. “In de opbouw ging het stroef. Dan ga je het moeilijk krijgen tegen een ploeg als Twente.”

  Gisteren, 23:32
  Gisteren, 22:16
  Gisteren, 21:58
Feyenoord - Twente

Feyenoord
1 - 1
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

