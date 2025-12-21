is blij dat hij de komende periode even van de journalisten af is. Dat gaf de middenvelder van Feyenoord na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) eerlijk toe in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop.

Timber wordt de laatste weken veelvuldig bevraagd over zijn contractsituatie bij Feyenoord. De middenvelder loopt aan het einde van het seizoen uit zijn verbintenis in De Kuip en voorlopig lijkt een verlenging er niet in te zitten. Wanneer hij daar na het duel met FC Twente opnieuw mee wordt geconfronteerd, reageert hij met een glimlach: “De komende tijd hoor ik jullie even twee weken niet. En dat is heerlijk.”

Los van die mediastilte kijkt Timber niet per se uit naar de winterstop. “Het is gewoon een eer om twee tot drie keer per week te mogen spelen. Dat blijft mooi. Tuurlijk kan het soms pittig zijn, vooral als je verliest. Maar dat maakt het ook mooi dat je twee dagen hebt om het weer om te keren.”

Pittig was het zondagmiddag zeker voor Feyenoord, dat in de eerste helft grote moeite had met FC Twente. De Tukkers speelden de Rotterdammers bij vlagen zoek, waardoor het een verrassing was dat Feyenoord uiteindelijk nog een punt overhield aan de wedstrijd.

"Wij waren niet goed aan de bal,” analyseert Timber. “In de opbouw ging het stroef. Dan ga je het moeilijk krijgen tegen een ploeg als Twente.”