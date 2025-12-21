Robin van Persie spreekt van een gewonnen punt voor Feyenoord na de remise in eigen huis tegen FC Twente. De coach van de Rotterdammers schrok van de eerste helft van zijn ploeg, maar zag Feyenoord in het tweede bedrijf sterker voor de dag komen.

"We hebben een hele matige eerste helft gespeeld", begint Van Persie na afloop van het 1-1 gelijkspel in gesprek met ESPN. "Ik vond het allemaal heel slordig. We leverden ballen in en schoten ballen soms zelf zomaar uit. Het leek nergens op en we kwamen dan ook goed weg. FC Twente had veel meer kansen en Timon (Wellenreuther, red.) hield ons op de been. We mochten blij zijn dat we gingen rusten met een 0-1 achterstand."

Na de rust voerde Van Persie naar eigen zeggen een aantal veranderingen door, waarna hij het beter zag lopen bij zijn ploeg: "We begonnen scherp in de tweede helft. We zijn wat meer over de druk heen gaan spelen, meer vanuit de tweede ballen. Dat ging beter. We kregen kansen, wonnen duels en dan denk je zeker na de 1-1 dat je het momentum te pakken hebt. Toen kregen we rood. Dan moet je mentaal sterk zijn. Hoe we dat deden, daar heb ik wel van genoten. Dat harde werken vond ik mooi om te zien."

Toch beseft Van Persie dat hij met zijn ploeg goed is weggekomen. Als FC Twente ook maar iets beter met de kansen omging, had Feyenoord bij rust al op een grote achterstand gestaan: "Het voelt als een gewonnen punt, hoe raar dat ook uit mijn mond klinkt."

De coach van de Rotterdammers denkt dat het voor Feyenoord wel even goed is dat het tijd voor winterstop is: "We hebben heel veel blessures, jongens die op hun tandvlees lopen... Voor spelers is het wel een goed moment om even uit te rusten. Ook voor mij. Het is een welkome break."