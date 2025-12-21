Robin van Persie spreekt van een gewonnen punt voor Feyenoord na de remise in eigen huis tegen FC Twente. De coach van de Rotterdammers schrok van de eerste helft van zijn ploeg, maar zag Feyenoord in het tweede bedrijf sterker voor de dag komen.
"We hebben een hele matige eerste helft gespeeld", begint Van Persie na afloop van het 1-1 gelijkspel in gesprek met ESPN. "Ik vond het allemaal heel slordig. We leverden ballen in en schoten ballen soms zelf zomaar uit. Het leek nergens op en we kwamen dan ook goed weg. FC Twente had veel meer kansen en Timon (Wellenreuther, red.) hield ons op de been. We mochten blij zijn dat we gingen rusten met een 0-1 achterstand."
Na de rust voerde Van Persie naar eigen zeggen een aantal veranderingen door, waarna hij het beter zag lopen bij zijn ploeg: "We begonnen scherp in de tweede helft. We zijn wat meer over de druk heen gaan spelen, meer vanuit de tweede ballen. Dat ging beter. We kregen kansen, wonnen duels en dan denk je zeker na de 1-1 dat je het momentum te pakken hebt. Toen kregen we rood. Dan moet je mentaal sterk zijn. Hoe we dat deden, daar heb ik wel van genoten. Dat harde werken vond ik mooi om te zien."
Toch beseft Van Persie dat hij met zijn ploeg goed is weggekomen. Als FC Twente ook maar iets beter met de kansen omging, had Feyenoord bij rust al op een grote achterstand gestaan: "Het voelt als een gewonnen punt, hoe raar dat ook uit mijn mond klinkt."
De coach van de Rotterdammers denkt dat het voor Feyenoord wel even goed is dat het tijd voor winterstop is: "We hebben heel veel blessures, jongens die op hun tandvlees lopen... Voor spelers is het wel een goed moment om even uit te rusten. Ook voor mij. Het is een welkome break."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gelukkig voelt Van Persie steun van alles en iedereen binnen Feijenoord. Hij zag zijn strijden voor elke centimeter en was trots op hun inzet. Enkel de rode kaart van Valente voorkwam dat feijenoord de verdiende overwinning pakte aldus Van Persie.
Ik schrok ook maar Van Persie is er wel verantwoordelijk voor. Het leek echt helemaal nergens op. De meest simpele dingen gingen fout. Zit ook geen enkele lijn in het spel. Het is maar goed dat het winterstop is. Daarnaast is de selectie ook, met al die blessures, ook niet breed genoeg. Als je vandaag zag wie er op de bank zat. Daar forceer je het ook niet mee
Tsja Robin, spelers die op hun tandvlees lopen… bij Borges zag ik dat dus niet. Ik roep al maanden dat die jongen meer kansen moet krijgen en hij laat het direct weer zien. En was dit ook niet het moment geweest voor Tengstedt? Die maakte een getergde indruk in de EL en bracht tenminste energie. Wat mij vooral stoort, is dat je de hele scoutinglijn van Feyenoord lijkt te negeren omdat je liever sentimenteel vasthoudt aan jongens als Sliti en Sauer, met wie je in de jeugd hebt gewerkt. Prima spelers, absoluut, maar dit zijn gasten die zich in de basis moeten knokken of erin komen bij een voorsprong, niet andersom. Robin heeft me hierin echt teleurgesteld. Ik had meer van hem verwacht, juist in dit soort fases. Wie weet gebeurt er een wonder in de tweede seizoenshelft en laat ik me graag de mond snoeren, of brengt die winterstop alsnog nieuwe inzichten. Maar voorlopig zie ik het nog niet.
De eerste helft was inderdaad van een zéér slecht niveau. Gelukkig hield Wellenreuther de ploeg op de been. 2e helft ging veel beter, maar het was nog zeker niet het niveau wat je van zo'n ploeg zou moeten verwachten.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gelukkig voelt Van Persie steun van alles en iedereen binnen Feijenoord. Hij zag zijn strijden voor elke centimeter en was trots op hun inzet. Enkel de rode kaart van Valente voorkwam dat feijenoord de verdiende overwinning pakte aldus Van Persie.
Ik schrok ook maar Van Persie is er wel verantwoordelijk voor. Het leek echt helemaal nergens op. De meest simpele dingen gingen fout. Zit ook geen enkele lijn in het spel. Het is maar goed dat het winterstop is. Daarnaast is de selectie ook, met al die blessures, ook niet breed genoeg. Als je vandaag zag wie er op de bank zat. Daar forceer je het ook niet mee
Tsja Robin, spelers die op hun tandvlees lopen… bij Borges zag ik dat dus niet. Ik roep al maanden dat die jongen meer kansen moet krijgen en hij laat het direct weer zien. En was dit ook niet het moment geweest voor Tengstedt? Die maakte een getergde indruk in de EL en bracht tenminste energie. Wat mij vooral stoort, is dat je de hele scoutinglijn van Feyenoord lijkt te negeren omdat je liever sentimenteel vasthoudt aan jongens als Sliti en Sauer, met wie je in de jeugd hebt gewerkt. Prima spelers, absoluut, maar dit zijn gasten die zich in de basis moeten knokken of erin komen bij een voorsprong, niet andersom. Robin heeft me hierin echt teleurgesteld. Ik had meer van hem verwacht, juist in dit soort fases. Wie weet gebeurt er een wonder in de tweede seizoenshelft en laat ik me graag de mond snoeren, of brengt die winterstop alsnog nieuwe inzichten. Maar voorlopig zie ik het nog niet.
De eerste helft was inderdaad van een zéér slecht niveau. Gelukkig hield Wellenreuther de ploeg op de been. 2e helft ging veel beter, maar het was nog zeker niet het niveau wat je van zo'n ploeg zou moeten verwachten.