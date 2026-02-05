Live voetbal 1

Kelvin de Lang keert terug bij Manchester City na vertrek bij Ajax

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
5 februari 2026, 14:24

Kelvin de Lang (45) keert terug bij Manchester City. De Amsterdammer, die eind december bekendmaakte op te stappen als hoofd scouting bij Ajax, gaat aan de slag als 'director of emerging talent' bij de Engelse grootmacht. In deze rol als directeur opkomend talent gaat hij zich binnen de City Group specifiek richten op spelers met toppotentie. Dat meldt De Telegraaf.

Voor De Lang is de overstap naar Engeland een terugkeer op het oude nest. Hij werkte tussen 2017 en 2023 al voor Manchester City in de rol van scout en begeleider van de huurspelers.

In zijn nieuwe functie zal hij wereldwijd speuren naar talenten die op jonge leeftijd al hun debuut hebben gemaakt in een eerste elftal. Volgens bronnen rondom de club uit Manchester is de hernieuwde samenwerking een duidelijk signaal. "Dat Manchester City hem heeft teruggevraagd, is een blijk van waardering", zo schrijft De Telegraaf. 

De Lang voelde zich niet gehoord bij Ajax

Clubwatcher Mike Verweij schreef eerder al over het van De Lang bij Ajax. De journalist noemde dat 'onverwachts': "De hoofdscout gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, omdat hij zich niet altijd gehoord voelde bij het aantrekken van spelers." Ook ESPN maakte melding van zijn vertrek. Volgens de betaalzender liep de samenwerking tussen De Lang, Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker 'de afgelopen tijd wat deuken op'. "De Lang voelde zich en zijn scoutingsafdeling onvoldoende gehoord in het aankoopbeleid en zag voor zichzelf een grotere rol binnen de organisatie weggelegd."

