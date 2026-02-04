Live voetbal

'Ajax wil significant meer dan vijftien miljoen voor Mika Godts'

Godts komt namens hele Ajax-selectie met steunbetuiging voor Heitinga
4 februari 2026, 23:28   Bijgewerkt: 23:38

Mika Godts is dit seizoen een van de revelaties van de Eredivisie. Dat heeft gezorgd voor genoeg buitenlandse interesse. Onder meer FC Barcelona had interesse, maar stuitte op hoge eisen van de Amsterdamse club. Dat meldt Mundo Deportivo.

Dat Godts in de nadrukkelijke interesse staat van Barça en onder meer Arsenal, werd woensdag al duidelijk. Voetbal International meldde namelijk dat Ajax niet wilde meewerken aan een verkoop, maar dat de jonge Belg zelf ook niet wilde vertrekken.

Het Spaanse Mundo Deportivo heeft nog wat extra informatie gekregen over de poging van FC Barcelona om Godts in te lijven. "De Nederlandse club vindt dat Godts zo'n vijftien miljoen euro waard is, maar overweegt de speler enkel te verkopen bij een significant hoger bod. FC Barcelona blijft alert op de transfermarkt, maar heeft op zijn positie al grote namen als Raphinha en Rashford in de selectie. De club wil komende zomer de koopoptie van 30 miljoen euro lichten van de Engelsman."

Het lijkt er dan ook niet op dat Barcelona komende zomer een groot bedrag zal neerleggen voor Godts. Mogelijk kunnen en willen Arsenal, AS Roma of Napoli dat wel doen, al is het waarschijnlijk geen slecht plan om de 20-jarige buitenspeler nog een seizoen te laten rijpen in de Eredivisie.

0 reacties

