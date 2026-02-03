Kenneth Perez begrijpt absoluut niet dat NEC een bod van twintig miljoen euro op heeft afgewezen, zo laat hij weten bij Voetbalpraat. De Nijmegenaren willen de middenvelder hoe dan ook binnenboord houden deze winter. Perez noemt het ‘bijna crimineel’ dat NEC het bod niet accepteert.

Sano draait uitstekend bij NEC en kon deze winter op de nodige interesse rekenen. De 22-jarige rechtspoot was onder meer in beeld bij Ajax en Nottingham Forest. De Nijmegenaren maakten maandag echter duidelijk dat de sterspeler niet te koop is. Desondanks probeerden de Engelsen Sano voor een bedrag van twintig miljoen euro los te weken, zonder succes.

Artikel gaat verder onder video

“Het is bijna crimineel dat je hem niet verkoopt voor twintig miljoen”, stelt Perez bij Voetbalpraat. “Je kan jezelf ook overschatten.” De analist maakt de vergelijking met Nicolai Jørgensen bij Feyenoord. De spits kon in de winter van 2018 voor zeventien miljoen euro naar Newcastle United, maar daar gingen de Rotterdammers niet mee akkoord. Vervolgens raakte hij hopeloos uit vorm, waarna hij De Kuip in de zomer van 2021 transfervrij verruilde voor het Turkse Kasimpasa. “Er hoeft niet veel fout te gaan om die prijs te laten kelderen. Je moet het ijzer smeden als het heet is”, aldus Perez. Willem Vissers is het daar niet mee eens en geeft aan dat NEC met Sano erbij meer kans maakt op kwalificatie voor de Champions League.

Kaplan wist niks van bod Ajax op Sano

Ook Ajax heeft afgelopen weekend een poging gedaan om Sano los te weken bij NEC. De Amsterdammers zouden een bedrag van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan hebben geboden, wat gedurende de maandag nog tevergeefs werd verhoogd. Mike Verweij stelt in de podcast Kick-off dat Kaplan een uitstekende speler is voor de Nijmegenaren. “Probeer als NEC maar eens zo’n linksbenige centrale verdediger voor die prijs te vinden”, geeft hij aan. “Maar het was wel handig geweest als Ajax ook het management van Kaplan had ingelicht dat deze deal was voorgesteld.”

Schreuder sprak met Sano over mislopen transfer

Een transfer kwam er dus niet voor Sano. Op de clubkanalen geeft Dick Schreuder aan dat hij na het afketsen heeft gezeten met de Japanner. “Ik probeer er voor hen te zijn. Met name de laatste twee dagen, ben ik gewoon heel veel met Kodai bezig geweest”, geeft de oefenmeester aan. “Die jongen heeft het enige gedaan wat hij moest doen: het veld opstappen en zijn voeten laten spreken”, doelt hij op het goede spel van Sano op bezoek bij AZ (1-3) afgelopen weekend. Of Sano in het bekerduel met FC Volendam woensdag in de basis staat, durft Schreuder nog niet te zeggen. “Daar gaan we vandaag nog even rustig over zitten.”