Peter Bosz heeft met gesproken nadat zijn transfer naar Fulham klapte, zo laat de trainer weten op de persconferentie voor het bekerduel tussen PSV en sc Heerenveen. De Amerikaanse spits heeft geaccepteerd dat hij het seizoen afmaakt in Eindhoven.

Pepi werd de hele winter in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De Amerikaan, die onlangs zijn onderarm brak, werd in verband gebracht met een stap naar Fulham. De Engelsen hadden een bedrag van zo’n 37 miljoen euro over voor de 23-jarige spits, waar PSV akkoord mee wilde gaan. De enige voorwaarde was dat er een geschikte vervanger aangetrokken kon worden, maar daar slaagden de Eindhovenaren niet in.

Daarmee zag Pepi een streep door zijn transfer gaan. “Ik zeg dat vaker: ik praat met al mijn spelers”, geeft Bosz aan als hij wordt gevraagd naar zijn aanvaller. “Ik heb zeker ook met Pepi even gezeten, omdat dit natuurlijk actueel was. Dus dan spreek ik daarover met hem. Hoe hij erin zit? Hij zit er als een Amerikaan in”, stelt Bosz.

De trainer doelt met die uitspraak op het WK van komende zomer, dat deels in de Verenigde Staten wordt gehouden, en de kansen van Pepi om de selectie te halen. “Hij accepteert hoe de zaken zijn. Hij moet zo snel mogelijk fit worden, dat is het belangrijkste nu”, weet Bosz. “En hij moet goed gaan spelen om een plek in de selectie van de Verenigde Staten af te dwingen. Hopelijk kan hij dan een goed WK spelen.”