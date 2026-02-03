Live voetbal

Bosz sprak met Pepi na mislopen transfer: ‘Hij accepteert hoe de zaken zijn’

PSV-spits Ricardo Pepi met op de achtergrond het logo van Fulham
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 februari 2026, 14:07

Peter Bosz heeft met Ricardo Pepi gesproken nadat zijn transfer naar Fulham klapte, zo laat de trainer weten op de persconferentie voor het bekerduel tussen PSV en sc Heerenveen. De Amerikaanse spits heeft geaccepteerd dat hij het seizoen afmaakt in Eindhoven.

Pepi werd de hele winter in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De Amerikaan, die onlangs zijn onderarm brak, werd in verband gebracht met een stap naar Fulham. De Engelsen hadden een bedrag van zo’n 37 miljoen euro over voor de 23-jarige spits, waar PSV akkoord mee wilde gaan. De enige voorwaarde was dat er een geschikte vervanger aangetrokken kon worden, maar daar slaagden de Eindhovenaren niet in.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee zag Pepi een streep door zijn transfer gaan. “Ik zeg dat vaker: ik praat met al mijn spelers”, geeft Bosz aan als hij wordt gevraagd naar zijn aanvaller. “Ik heb zeker ook met Pepi even gezeten, omdat dit natuurlijk actueel was. Dus dan spreek ik daarover met hem. Hoe hij erin zit? Hij zit er als een Amerikaan in”, stelt Bosz.

De trainer doelt met die uitspraak op het WK van komende zomer, dat deels in de Verenigde Staten wordt gehouden, en de kansen van Pepi om de selectie te halen. “Hij accepteert hoe de zaken zijn. Hij moet zo snel mogelijk fit worden, dat is het belangrijkste nu”, weet Bosz. “En hij moet goed gaan spelen om een plek in de selectie van de Verenigde Staten af te dwingen. Hopelijk kan hij dan een goed WK spelen.”

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Martijn Krabbendam: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Feyenoord baalt van goal NEC

Driessen haalt hard uit naar ‘opgefokt ventje’ Wellenreuther na interviews

  • Gisteren, 17:37
  • Gisteren, 17:37
Muhammed Damar

PSV 'pusht' voor komst van Muhammed Damar

  • Gisteren, 14:58
  • Gisteren, 14:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel