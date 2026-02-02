PSV 'pusht' voor komst van Muhammed Damar

PSV onderneemt een poging om over te nemen van TSG Hoffenheim, zo schrijft journalist Florian Plettenberg van Sky Sport. De middenvelder heeft in de Bundesliga weinig uitzicht op speeltijd. Toch wil Hoffenheim hem niet laten gaan.

De 21-jarige Damar staat sinds 2022 onder contract bij Hoffenheim, dat hem overnam uit de jeugdopleiding van Eintracht Frankfurt. Hij werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Hannover 96 en SV Elversberg.

Afgelopen zomer mocht hij bij de selectie van Hoffenheim blijven, maar veel speeltijd krijgt hij niet. De geboren Duitser met Turkse roots speelde pas 242 minuten, verspreid over 11 officiële wedstrijden. Zijn laatste vier invalbeurten bedroegen respectievelijk twee, vijf, zeven en één minuten, een teken dat trainer Christian Ilzer nog geen grote plannen heeft met Damar.

PSV ziet een kans om hem in te lijven en 'pusht' voor zijn komst, schrijf Plettenberg, maar daar wil Hoffenheim niet aan meewerken. De zesvoudig jeugdinternational van Duitsland (drie doelpunten) lijkt zodoende het seizoen af te maken bij Hoffenheim, al heeft PSV nog ruim dertig uur om Hoffenheim en Damar te overtuigen.