PSV 'pusht' voor komst van Muhammed Damar

Muhammed Damar
Foto: © Imago
2 februari 2026, 14:58

PSV onderneemt een poging om Muhammed Damar over te nemen van TSG Hoffenheim, zo schrijft journalist Florian Plettenberg van Sky Sport. De middenvelder heeft in de Bundesliga weinig uitzicht op speeltijd. Toch wil Hoffenheim hem niet laten gaan.

De 21-jarige Damar staat sinds 2022 onder contract bij Hoffenheim, dat hem overnam uit de jeugdopleiding van Eintracht Frankfurt. Hij werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Hannover 96 en SV Elversberg.

Afgelopen zomer mocht hij bij de selectie van Hoffenheim blijven, maar veel speeltijd krijgt hij niet. De geboren Duitser met Turkse roots speelde pas 242 minuten, verspreid over 11 officiële wedstrijden. Zijn laatste vier invalbeurten bedroegen respectievelijk twee, vijf, zeven en één minuten, een teken dat trainer Christian Ilzer nog geen grote plannen heeft met Damar.

PSV ziet een kans om hem in te lijven en 'pusht' voor zijn komst, schrijf Plettenberg, maar daar wil Hoffenheim niet aan meewerken. De zesvoudig jeugdinternational van Duitsland (drie doelpunten) lijkt zodoende het seizoen af te maken bij Hoffenheim, al heeft PSV nog ruim dertig uur om Hoffenheim en Damar te overtuigen.

Muhammed Damar

Muhammed Damar
1899 Hoffenheim
Team: Hoffenheim
Leeftijd: 21 jaar (9 apr. 2004)
Positie: M (C), AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hoffenheim
10
0
2024/2025
Hoffenheim
-
-
2024/2025
Elversberg
31
9
2023/2024
Hoffenheim
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

