Na de overwinning van PSV op Feyenoord en het puntenverlies van Ajax bij Excelsior is de kans dat de Eindhovenaren geen kampioen worden, nóg kleiner geworden. FCUpdate zocht uit wanneer PSV de platte kar op kan en het feest in de lichtstad kan losbarsten.

Op maandagmorgen is de voorsprong van PSV op nummer twee Feyenoord maar liefst zeventien punten. NEC is echter op basis van het kleinste aantal verliespunten de huidige nummer twee. Mochten de Nijmegenaren hun inhaalduel tegen FC Utrecht (11 februari, red.) winnen, is het verschil tussen PSV en NEC vijftien punten.

Puur theoretisch kan PSV al na 25 speelrondes met de schaal staan. Daarvoor zouden echter wel alle ploegen die nu in de strijd voor de tweede plek zijn betrokken, steeds zo min mogelijk punten moeten pakken. Feyenoord, NEC en Ajax verliezen in dit scenario al hun komende wedstrijden, terwijl er op 21 februari (Ajax - NEC) een gelijkspel bij de simulaties wordt ingevuld. Ook is hierbij een voorwaarde dat geen andere Eredivisie-ploeg na 25 speelrondes meer dan veertig punten heeft verzameld. Een ploeg als Sparta zou in de komende vier wedstrijden dus maximaal vijf punten moeten verzamelen. Veel haken en ogen dus, maar puur theoretisch kan PSV op 1 maart al de schaal uitgereikt krijgen.

In het onwaarschijnlijke geval dat PSV en naaste belager NEC al hun resterende duels winnen, waarbij PSV op 14 maart in het Philips Stadion de Nijmegenaren verslaat, is speelronde 29 mogelijk de bepalende ronde. Dan zou het verschil negentien punten zijn, wat niet meer in te halen is in de zes resterende duels. PSV moet dan op 4 april wachten op het resultaat van NEC.

Het is natuurlijk lastig in te schatten wat de precieze resultaten gaan zijn van de bovenste Eredivisie-ploegen, maar het zou zomaar kunnen dat PSV zeer vroeg kampioen wordt. Het record staat op naam van AZ, dat in speelronde 28 van 1980/81 al de titel op zijn naam schreef. Maar als de wisselvallige prestaties van de nummers twee, drie en vier van de Eredivisie aanhouden, kan PSV dat record dit seizoen breken.