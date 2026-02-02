Ajax belt Sneijder nog niet: 'Ik zat in Los Angeles, dat weten ze'

Wesley Sneijder heeft nog altijd geen telefoontje ontvangen van Ajax. Ondanks het feit dat Jordi Cruijff zondag officieel is begonnen aan zijn werkzaamheden in Amsterdam en achter de schermen al actief was, bleef contact met de recordinternational van Oranje tot nu toe uit. “Ik heb Jordi Cruijff nog niet gesproken”, bevestigt Sneijder tegenover Sportnieuws.

De oud-middenvelder liet eind november bij Ziggo Sport al weten open te staan voor een technische rol bij Ajax. Daarbij gaf hij aan een gesprek niet uit de weg te gaan, al wil hij eerst duidelijkheid over de verschillende bestuurslagen binnen de club.

Voorlopig is het daar nog niet van gekomen. “We hebben niet gesproken, maar ik ben ook pas net terug uit Los Angeles, dat weet Ajax. We zullen zien of dat zich aankomende week gaat ontwikkelen”, zegt Sneijder, die bij zijn ex Yolanthe Cabau en hun zoontje Xess Xava op bezoek was.

‘Dan zullen ze moeten bellen’

Wat Sneijder betreft is de rolverdeling helder. “Als Ajax iets wil, dan zullen ze moeten bellen. Ik ben duidelijk geweest dat ik er voor open sta, dus ik hoef nu niet weer een hele open sollicitatie te doen. Ik wacht geduldig af”, aldus de oud-Ajacied.

Tegelijkertijd sluit hij andere mogelijkheden niet uit. “Als er andere mooie dingen op mijn pad komen, dan sta ik er ook voor open. Maar Ajax is mijn club en dat zou geweldig zijn. Ik denk ook dat we met vele handen die club zeker kunnen helpen, maar dan moet moet wel wat gebeuren.”