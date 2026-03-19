Live voetbal 1

Jordi Cruijff kan streep zetten door komst van Eder Sarabia naar Ajax

19 maart 2026, 14:29
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De kans dat Eder Sarabia na dit seizoen trainer van Ajax wordt, lijkt klein. De Spaanse coach van Elche werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de Amsterdammers, maar lijkt zijn toekomst bij zijn huidige club te zien. De komst van Girona-coach Míchel lijkt realistischer.

Ajax is de afgelopen maanden in verband gebracht met verschillende trainers. Eder Sarabia was er daar een van. Volgens Voetbal International zouden Sarabia, Iñígo Pérez (Rayo Vallecano) en Míchel (Girona) serieus in beeld zijn bij technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Door de naam van Sarabia kan echter een streep. Althans, als het aan Elche-voorzitter Christian Bragarnik ligt. “Deze trainer wil hier blijven. Hij heeft een contract en we hebben vertrouwen in hem voor de lange termijn. Waar we zo enthousiast over waren, kan niet zomaar in twee maanden verdwijnen”, wordt hij geciteerd door Spaanse media.

Een serieuzere kandidaat voor de vacante positie in de Johan Cruijff ArenA lijkt Girona-coach Míchel te zijn. In tegenstelling tot Sarabia wil hij volgens Mundo Deportivo wél een stap maken: "Of het nu bij Manchester City is of bij een andere grote club... De trainer van Girona geeft een duidelijke boodschap af: hij wil de sprong wagen en hij is er klaar voor", schrijft de Spaanse krant.

Míchel staat er door het verzorgde veldspel en de goede prestaties van Girona in de afgelopen jaren goed op. Ook Ajax volgt zijn situatie al langere tijd. Eind december zei clubwatcher Mike Verweij: “Ik weet dat de trainer van Girona er heel goed op staat, Míchel. Dat zou wel eens de volgende kunnen worden, maar pin me daar niet op vast.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 13
Mika Godts met op de achtergrond het stadion van Ajax de Johan Cruijff ArenA

'Man United meldt zich bij Ajax voor Mika Godts'

  • di 17 maart, 13:44
  • 17 mrt. 13:44
  • 9
Vuurwerk Ajax Groningen

Grote vrees voor geforceerde staking tijdens Klassieker

  • ma 16 maart, 22:24
  • 16 mrt. 22:24
  • 6
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Eder Sarabia

Eder Sarabia
Elche
Team: Elche
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (12 jan. 1981)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws