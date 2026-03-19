De kans dat Eder Sarabia na dit seizoen trainer van Ajax wordt, lijkt klein. De Spaanse coach van Elche werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de Amsterdammers, maar lijkt zijn toekomst bij zijn huidige club te zien. De komst van Girona-coach Míchel lijkt realistischer.

Ajax is de afgelopen maanden in verband gebracht met verschillende trainers. Eder Sarabia was er daar een van. Volgens Voetbal International zouden Sarabia, Iñígo Pérez (Rayo Vallecano) en Míchel (Girona) serieus in beeld zijn bij technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Door de naam van Sarabia kan echter een streep. Althans, als het aan Elche-voorzitter Christian Bragarnik ligt. “Deze trainer wil hier blijven. Hij heeft een contract en we hebben vertrouwen in hem voor de lange termijn. Waar we zo enthousiast over waren, kan niet zomaar in twee maanden verdwijnen”, wordt hij geciteerd door Spaanse media.

Een serieuzere kandidaat voor de vacante positie in de Johan Cruijff ArenA lijkt Girona-coach Míchel te zijn. In tegenstelling tot Sarabia wil hij volgens Mundo Deportivo wél een stap maken: "Of het nu bij Manchester City is of bij een andere grote club... De trainer van Girona geeft een duidelijke boodschap af: hij wil de sprong wagen en hij is er klaar voor", schrijft de Spaanse krant.

Míchel staat er door het verzorgde veldspel en de goede prestaties van Girona in de afgelopen jaren goed op. Ook Ajax volgt zijn situatie al langere tijd. Eind december zei clubwatcher Mike Verweij: “Ik weet dat de trainer van Girona er heel goed op staat, Míchel. Dat zou wel eens de volgende kunnen worden, maar pin me daar niet op vast.”