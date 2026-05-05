is komende transferzomer 'wellicht' een optie voor PSV, zo bevestigt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De twintigjarige linksback van FC Twente zou in beeld kunnen komen als het de landskampioen niet lukt om huurling Anass Salah-Eddine definitief over te nemen van AS Roma.

Salah-Eddine wordt dit seizoen naar volle tevredenheid gehuurd door PSV. De Eindhovenaren bedongen bij Roma tevens een optie tot koop ter waarde van naar verluidt zo'n acht miljoen euro. PSV heeft voor Salah-Eddine een contract tot medio 2031 klaarliggen, zo wist Elfrink eerder deze week al te melden. De international van Marokko heeft echter nog niet toegehapt - vermoedelijk vanwege mogelijke interesse vanuit het buitenland - waardoor PSV tevens een 'plan-B' heeft klaarliggen.

Eén van de alternatieven voor Salah-Eddine is dus Rots. Twitteraar WFCGroningen schrijft zelfs dat de twintigjarige back al een gesprek met PSV-trainer Peter Bosz achter de rug heeft en dat FC Twente tevens op de hoogte is van de belangstelling vanuit Eindhoven. "Rots is overtuigd van mogelijk salaris bij PSV", weet het account bovendien te melden.

Elfrink meldt zich echter in de comments onder de tweet van bovengenoemd account en houdt een flinke slag om de arm. "Prima en soms knap wat je meldt, maar mensen vragen ons dan wel of iets klopt. En soms zijn de dingen iets te stellig. Wij kunnen ons geen 7 van de 10 dingen zijn goed-journalistiek permitteren. Iedereen mist soms iets of maakt weleens een fout, maar zo'n marge hebben wij niet", aldus de PSV-watcher.

Even later schrijft Elfrink in een nieuwe tweet dat er in tegenstelling tot de berichtgeving van WFCGRoningen nog géén contact tussen PSV en Rots heeft plaatsgevonden. "Niet waar, melden meerdere bronnen. Als er contact was geweest, was dat eerst via Stewart gelopen (td) en niet via Bosz. Wél is Rots voor PSV wellicht een optie voor komend seizoen. Wellicht", aldus de journalist.

Rots brak dit seizoen definitief door in het eerste elftal van FC Twente. De linksback, die de tweede helft van vorig seizoen nog werd verhuurd aan Heracles Almelo, startte in alle 32 Eredivisiewedstrijden die de Tukkers dit seizoen speelden in de basis. Daarin was Rots goed voor vier doelpunten en drie assists. Zijn goede prestaties in de Grolsch Veste leidden in september vorig jaar al tot een debuut in Jong Oranje; inmiddels staat hij op vijf interlands. FC Twente lichtte vorige maand de optie in het contract van Rots, die daardoor vastligt tot medio 2028.

'Twente verlangt meer dan 10 miljoen euro voor Rots'

In een artikel op de site van het Eindhovens Dagblad schrijft Elfrink later op de avond dat PSV fors in de buidel moet tasten, wil het Rots deze zomer losweken bij FC Twente. "Rots moet naar verwachting wel meer dan 10 miljoen euro kosten en dat is voor PSV erg aan de prijs. PSV volgt meerdere kandidaten voor de achterhoede, maar de lijstjes met namen met de hoogste prioriteit liggen op dit moment nog in de kluis bij de scouts", schrijft de journalist.