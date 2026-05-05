Willem II in emotioneel duel te sterk voor tiental RKC

Willem II heeft dinsdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk goede zaken gedaan in de jacht op promotie naar de Eredivisie. In een emotioneel beladen duel, dat in het teken stond van , wisten de Tilburgers met 0-1 te winnen in de heenwedstrijd van de tweede ronde van de play-offs.

Bij Willem II nam El Allouchi op eigen verzoek plaats op de bank. Afgelopen weekend maakte de middenvelder bekend dat hij zijn dochtertje was verloren, maar hij wilde wel bij de wedstrijd aanwezig zijn. Na een langzame openingsfase was het eerbetoon van beide supporters voor El Allouchi in minuut twintig het eerste noemenswaardige moment in de wedstrijd. Na een minuut applaus van de hele tribunes werd het You’ll Never Walk Alone ingezet, waarna El Allouchi het publiek bedankte.

Na een half uur spelen was het Willem II dat de eerste echte kans van de wedstrijd kreeg, toen Siegert Baartmans van dichtbij kon inkoppen. Yanick van Osch wist zijn doel echter schoon te houden. In het restant van het eerste bedrijf liep Willem II zich vooral stuk op de verdediging van RKC, dat op zijn beurt niet verder kwam dan enkele speldenprikjes.

In de tweede helft viel er wel direct een grote kans te noteren. Een voorzet kwam bij de volledig vrijstaande Devin Haen terecht, die de bal in een keer uit de lucht plukte. Van dichtbij stuitte de spits echter op Van Osch, die zijn ploeg andermaal op de been hield. Na een uur spelen kreeg Jesper Uneken een goede kopkans voor RKC, maar hij knikte net over.

Het was ook direct het laatste balcontact van de spits. Nog geen minuut later ging Uneken hard door op Gijs Besselink, waarvoor hij een gele kaart ontving. Dat was zijn tweede van de avond, omdat hij enkele minuten eerder ook al een kaart had gekregen. Met een man meer op het veld sloeg Willem II onmiddellijk toe. Drie minuten na de rode kaart kwam een hoekschop van de bezoekers gevaarlijk voor het doel, waar Godfried Roemeratoe de bal van heel dichtbij achter zijn eigen doelman werkte: 0-1.

Een kwartier voor tijd vond er nog een bijzonder moment plaats in het Mandemakers Stadion. El Allouchi kwam namelijk als invaller binnen de lijnen, waar vierde official Laurens Gerrets liet weten respect voor te hebben. De middenvelder was in de slotfase nog wel dicht bij een treffer, maar zag zijn inzet richting de verre hoek op het laatste moment worden weggekopt. Uiteindelijk wist Willem II de voorsprong over de streep te trekken, waardoor het zich met een goede uitgangspositie kan opmaken voor de return op zaterdag.