Prachtig: supporters RKC en Willem II steken El Allouchi hart onder de riem

5 mei 2026, 19:15   Bijgewerkt: 19:22
Eerbetoon aan Mounir El Allouchi
Foto: © ESPN
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De supporters van RKC Waalwijk en Willem II hebben zich dinsdag van hun beste kant laten zien. Na twintig minuten in het play-offduel verzorgden de supporters van beide ploegen een eerbetoon aan Mounir El Allouchi, die onlangs zijn dochtertje verloor.

Afgelopen weekend deelde El Allouchi op social media dat hij zijn dochtertje was verloren. Het nieuws kwam hard aan binnen de spelersgroep van Willem II, dat dinsdagavond de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie speelt op bezoek bij RKC Waalwijk. “Hij wil de ploeg dolgraag helpen waar mogelijk, hij wil dat we ons met z’n allen focussen op RKC. Dus dat gaan we ook doen”, liet trainer John Stegeman maandag weten.

Ondanks het verlies van zijn dochtertje zit El Allouchi dinsdag wel bij de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder is normaal gesproken basisspeler, maar dinsdag nam hij plaats op de bank. Dit was op verzoek van de speler zelf, zo gaf Stegeman voorafgaand aan de wedstrijd aan bij ESPN.

De supporters van RKC Waalwijk en Willem II besloten om El Allouchi tijdens het duel een hart onder de riem te steken. Toen de twintigste minuut aanbrak, begon het hele stadion te applaudisseren voor de nummer twintig van Willem II. Ook werden er meerdere spandoeken getoond om El Allouchi en zijn familie te steunen. Na een minuut applaus werd ook massaal het You’ll Never Walk Alone ingezet.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

RKC - Willem II

RKC Waalwijk
0 - 1
Willem II
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Play-offs 1/2
Seizoen: 2025/2026

Mounir El Allouchi

Mounir El Allouchi
Willem II
Team: Willem II
Leeftijd: 31 jaar (27 sep. 1994)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Willem II
30
3
2024/2025
Orubah
0
0
2023/2024
Karmiotissa
0
0
2022/2023
Karmiotissa
39
10

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
38
53
89
2
Cambuur
38
27
78
3
Willem II
38
17
68
4
De Graafschap
38
16
63
5
Almere
38
15
58

