Prachtig: supporters RKC en Willem II steken El Allouchi hart onder de riem

De supporters van RKC Waalwijk en Willem II hebben zich dinsdag van hun beste kant laten zien. Na twintig minuten in het play-offduel verzorgden de supporters van beide ploegen een eerbetoon aan , die onlangs zijn dochtertje verloor.

Afgelopen weekend deelde El Allouchi op social media dat hij zijn dochtertje was verloren. Het nieuws kwam hard aan binnen de spelersgroep van Willem II, dat dinsdagavond de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie speelt op bezoek bij RKC Waalwijk. “Hij wil de ploeg dolgraag helpen waar mogelijk, hij wil dat we ons met z’n allen focussen op RKC. Dus dat gaan we ook doen”, liet trainer John Stegeman maandag weten.

Ondanks het verlies van zijn dochtertje zit El Allouchi dinsdag wel bij de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder is normaal gesproken basisspeler, maar dinsdag nam hij plaats op de bank. Dit was op verzoek van de speler zelf, zo gaf Stegeman voorafgaand aan de wedstrijd aan bij ESPN.

De supporters van RKC Waalwijk en Willem II besloten om El Allouchi tijdens het duel een hart onder de riem te steken. Toen de twintigste minuut aanbrak, begon het hele stadion te applaudisseren voor de nummer twintig van Willem II. Ook werden er meerdere spandoeken getoond om El Allouchi en zijn familie te steunen. Na een minuut applaus werd ook massaal het You’ll Never Walk Alone ingezet.