LIVE Champions League | Opstellingen Arsenal en Atlético Madrid zijn bekend

Arsenal en Atlético Madrid kruisen dinsdagavond opnieuw de degens in de halve finale van de Champions League. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 1-1 door benutte strafschoppen van Viktor Gyökeres en Julián Alvarez. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie, die kritiek kreeg voor het toekennen van beide penalty’s en in de slotfase ook een tweede strafschop voor Arsenal introk. Welke club trekt er in Londen aan het langste eind en mag zich opmaken voor de Champions League-finale in Boedapest? Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Champions League: Arsenal - Atlético Madrid Sorteer op: Laatste Oudste El Cholo in the house Poll Opstelling Atlético Madrid En dit zijn de elf namen van de bezoekers! Met Robin Le Normand kiest Diego Simeone bij Atlético voor een extra centrale verdediger; dat gaat ten koste van middenvelder Johnny Cardoso. Opstelling Arsenal De opstelling van Arsenal is bekend. Manager Mikel Arteta kan nog altijd niet beschikken over de geblesseerde Jurriën Timber, waardoor Ben White andermaal als rechtsback zal starten. Ook Martin Odegaard kan niet starten, maar zit wel op de bank. Op zijn plek op het middenveld zien we Myles Lewis-Skelly. Poll Hoofdrol voor Makkelie Een week geleden eindigde de heenwedstrijd in Madrid in een 1-1 gelijkspel, waardoor het vanavond nog alle kanten op kan. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie; de scheidsrechter gaf liefst drie strafschoppen, waarvan hij er eentje terugdraaide na een VAR-ingreep. In Spanje was men niet te spreken over de penalty voor Arsenal, terwijl men in Engeland de strafschop voor Atlético en het terugdraaien van de andere strafschop voor de Londenaren niet terecht vond. Makkelie speelt hoofdrol: Atlético en Arsenal scoren alleen vanaf elf meter Danny Makkelie speelde een hoofdrol in de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal, die eindigde in 1-1 door strafschoppen. VAR Dennis Higler was betrokken bij de beslissingen. Beide teams scoorden vanaf de stip. Lees verder Welkom! Goedenavond en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen Arsenal en Atlético Madrid. De return in de halve finale van de Champions League in het Emirates Stadium begint om 21.00 uur.