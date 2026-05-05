LIVE Champions League | Opstellingen Arsenal en Atlético Madrid zijn bekend

Arsenal en Atlético Madrid kruisen dinsdagavond opnieuw de degens in de halve finale van de Champions League. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 1-1 door benutte strafschoppen van Viktor Gyökeres en Julián Alvarez. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie, die kritiek kreeg voor het toekennen van beide penalty’s en in de slotfase ook een tweede strafschop voor Arsenal introk. Welke club trekt er in Londen aan het langste eind en mag zich opmaken voor de Champions League-finale in Boedapest? Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.