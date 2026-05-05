LIVE Champions League | Opstellingen Arsenal en Atlético Madrid zijn bekend

5 mei 2026, 19:00   Bijgewerkt: 20:01
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Arsenal en Atlético Madrid kruisen dinsdagavond opnieuw de degens in de halve finale van de Champions League. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 1-1 door benutte strafschoppen van Viktor Gyökeres en Julián Alvarez. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie, die kritiek kreeg voor het toekennen van beide penalty’s en in de slotfase ook een tweede strafschop voor Arsenal introk. Welke club trekt er in Londen aan het langste eind en mag zich opmaken voor de Champions League-finale in Boedapest? Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Champions League: Arsenal - Atlético Madrid

El Cholo in the house

Opstelling Atlético Madrid

En dit zijn de elf namen van de bezoekers! Met Robin Le Normand kiest Diego Simeone bij Atlético voor een extra centrale verdediger; dat gaat ten koste van middenvelder Johnny Cardoso.

Opstelling Arsenal

De opstelling van Arsenal is bekend. Manager Mikel Arteta kan nog altijd niet beschikken over de geblesseerde Jurriën Timber, waardoor Ben White andermaal als rechtsback zal starten. Ook Martin Odegaard kan niet starten, maar zit wel op de bank. Op zijn plek op het middenveld zien we Myles Lewis-Skelly.

Hoofdrol voor Makkelie

Een week geleden eindigde de heenwedstrijd in Madrid in een 1-1 gelijkspel, waardoor het vanavond nog alle kanten op kan. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie; de scheidsrechter gaf liefst drie strafschoppen, waarvan hij er eentje terugdraaide na een VAR-ingreep. In Spanje was men niet te spreken over de penalty voor Arsenal, terwijl men in Engeland de strafschop voor Atlético en het terugdraaien van de andere strafschop voor de Londenaren niet terecht vond.

Makkelie speelt hoofdrol: Atlético en Arsenal scoren alleen vanaf elf meter

Danny Makkelie speelde een hoofdrol in de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal, die eindigde in 1-1 door strafschoppen. VAR Dennis Higler was betrokken bij de beslissingen. Beide teams scoorden vanaf de stip.

Welkom!

Goedenavond en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen Arsenal en Atlético Madrid. De return in de halve finale van de Champions League in het Emirates Stadium begint om 21.00 uur.

Danny Makkelie

Verbijstering na Atlético - Arsenal: 'Waarom staat de nummer 16 van Nederland daar?'

Danny Makkelie bij NEC - Utrecht

Spaanse en Engelse media fileren ‘Don Danny’ Makkelie: ‘Al jaren verschrikkelijk’

Danny Makkelie

Arteta haalt uit naar Makkelie: 'Volledig onacceptabel op dit niveau'

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

