Spaanse en Engelse media fileren ‘Don Danny’ Makkelie: ‘Al jaren verschrikkelijk’

Danny Makkelie had woensdagavond een hoofdrol in het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Arsenal (1-1). Beide ploegen scoorden uit een penalty, terwijl de arbiter in de slotfase ook nog een penalty voor de Engelsen terugdraaide. Zowel de Spaanse als Britse pers zijn niet te spreken over het optreden van de Nederlander.

De halve finale tussen Atlético Madrid en Arsenal eindigde woensdag in een gelijkspel, nadat Viktor Gyökeres en Julián Álvarez allebei een penalty hadden benut. In de slotfase dachten de Engelsen met de zege terug naar huis te gaan, maar er ging een streep door nog een strafschop. Daardoor eindigde de wedstrijd in 1-1.

Marca valt vooral over de beslissing van Makkelie om de eerste strafschop aan Arsenal toe te kennen, waarbij Gyökeres naar de grond ging na een lichte duw van Dávid Hancko. “Don Danny is een van de UEFA-scheidsrechters die al jaren verschrikkelijk slecht is, niet alleen vanwege het debacle in Metropolitano”, foetert de krant. “Hij wees meteen naar de stip en de VAR durfde hem niet tegen te spreken.”

Aan de andere kant gaf Makkelie pas een penalty na ingrijpen van de videoscheidsrechter, nadat Ben White hands had gemaakt. “Om de een of andere reden zag hij het niet zo duidelijk. Sterker nog: hij zag het helemaal niet. Maar gelukkig rechtvaardigde de VAR eindelijk zijn salaris.” De krant zag dat Makkelie in de slotfase ‘nog een laatste truc achter de hand had’. “Wellicht is hij geobsedeerd door Hancko, want hij gaf opnieuw een penalty toen de centrale verdediger in de buurt van Eze kwam. Het leek weer een doelpunt te worden… totdat de scheidsrechter van gedachten veranderde.”

Volgens Mundo Deportivo was de eerste strafschop die Makkelie toekende aan Arsenal ‘zeer onterecht’. “Hancko kwam van achteren om te blokkeren en botste daarbij tegen de voormalig speler van Sporting Lissabon. Die kwam ten val alsof hij door een trein was aangereden.” De krant haalt het commentaar van Eduardo Iturralde González, voormalig scheidsrechter, aan: “Dat is geen penalty, zelfs niet in de buurt . Hij laat hem niet struikelen, hij loopt hem niet omver, er is niets aan de hand.”

Ook in Engeland is Makkelie de gebeten hond na de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Daar valt de pers vooral over de beslissing om de tweede strafschop voor Arsenal in te trekken. “Eberechi Eze was eerder bij de bal dan Hancko en Hancko stond vol op zijn voet”, omschrijft de Daily Mail de situatie. “Het was een overduidelijke strafschop, maar onverklaarbaar genoeg ging de scheidsrechter naar het scherm en veranderde hij zijn beslissing.”

The Telegraph stelt dat juist de strafschop van Atlético Madrid geannuleerd had moeten worden. “Arsenal heeft terecht het idee dat beide penalty’s die het kreeg hadden moeten blijven staan, terwijl degene die geannuleerd had moeten worden aan Atlético Madrid werd gegeven. In plaats daarvan werd Arsenal er een ontnomen en staat het, frustrerend genoeg, nog gelijk in het tweeluik.”