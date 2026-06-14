Arne Slot en Oliver Glasner kunnen het trainerschap bij AC Milan uit het hoofd zetten. Het is namelijk Ruben Amorim die de nieuwe hoofdtrainer gaat worden in San Siro. De Portugees prijkt zondag groot op de voorpagina’s van de Italiaanse kranten en volgens Nicolò Schira is er al sprake van een principeakkoord.

AC Milan liep in de laatste speelronde van de Serie A kwalificatie voor de Champions League mis, waarna de club keihard ingreep. Trainer Massimiliano Allegri werd per direct op straat gezet, terwijl ook algemeen directeur Giorgio Furlani, sportief directeur Igli Tare en technisch directeur Geoffrey Moncada hun congé kregen. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer zijn al verschillende grote namen de revue gepasseerd, waaronder Slot en Glasner.

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Eerstgenoemde werd na afloop van het seizoen ontslagen bij Liverpool, terwijl Glasner had besloten te vertrekken bij Crystal Palace. Beide trainers werden ook genoemd als mogelijke opvolgers van Robin van Persie bij Feyenoord, maar voor Slot zou een terugkeer naar De Kuip niet realistisch zijn in verband met de aanwezigheid van Robert Eenhoorn, die hem in het verleden ontsloeg bij AZ. Glasner zou bovenaan het wensenlijstje hebben gestaan in Rotterdam, maar gaf de voorkeur aan een stap naar Milaan. Het leek er sterk op dat hij ook daadwerkelijk aangesteld zou worden, maar uiteindelijk is AC Milan dus een andere weg ingeslagen. Het is niet duidelijk of hij, nu hij geen trainer wordt in Italië, nu wel open staat voor een stap naar De Kuip.

Het is namelijk Amorim die aan de slag gaat bij AC Milan. Fabrizio Romano meldde zondagochtend al dat beide partijen dicht bij een akkoord waren, terwijl de voorpagina’s van de Italiaanse sportkranten allemaal aandacht besteedden aan de Portugees, die in januari werd ontslagen bij Manchester United. Inmiddels is er volgens Schira sprake van een principeakkoord voor een contract tot medio 2029, waarmee hij een bedrag van vier miljoen euro per jaar zal gaan verdienen.