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Oliver Glasner geeft geen prioriteit aan Feyenoord en heeft andere droomclub

8 juni 2026, 11:47
Oliver Glasner
Foto: © Imago
1 reactie
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Feyenoord is op dit moment niet de hoogste prioriteit van Oliver Glasner. De clubloze trainer wordt gezien als mogelijke opvolger van Robin van Persie, maar heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar AC Milan.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano staat de voormalig trainer van Crystal Palace hoog op de lijst van Feyenoord, maar kijkt Glasner momenteel vooral naar Italië.

"Oliver Glasner wordt sinds het ontslag van Van Persie nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord, maar AC Milan heeft de hoogste prioriteit", schrijft Romano.

De belangstelling van de Italiaanse topclub is de afgelopen dagen steeds concreter geworden. Volgens Romano wil Glasner eerst duidelijkheid krijgen vanuit Milaan voordat hij naar andere opties kijkt.

"Glasner wacht deze week op een reactie van AC Milan; dat is zijn prioriteit. Pas daarna zal hij andere aanbiedingen overwegen", schrijft hij.

Milan staat voor cruciale keuzes

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In Italië wordt ondertussen volop gespeculeerd over de toekomst van Milan. Volgens La Gazzetta dello Sport moet deze week een definitieve richting worden gekozen, zowel op bestuurlijk vlak als voor de positie van hoofdtrainer.

Glasner zou AC Milan inmiddels hebben overtuigd van zijn visie. Tijdens een uitgebreid gesprek met clubeigenaar Gerry Cardinale en adviseur Zlatan Ibrahimovic besprak hij niet alleen zijn eigen ideeën, maar ook zijn analyse van de selectie. De Oostenrijker ziet mogelijkheden om een speelstijl te implementeren die draait om hoge druk, intensiteit en aanvallend voetbal.

De trainer zou bovendien het gevoel hebben dat AC Milan de ideale volgende stap in zijn loopbaan vormt. Na eerdere successen bij zijn vorige clubs ziet hij in Milaan een kans om opnieuw mee te strijden om grote prijzen. Glasner heeft een mooi cv, met een gewonnen Europa League bij Eintracht Frankfurt (2022) en drie prijzen met Crystal Palace, de enige drie prijzen die club ooit won.

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divano
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divano
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Feyenoord 2e of 3e keus? deze trainer is totaal ongeschikt voor Feyenoord!!!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

divano
146 Reacties
1.350 Dagen lid
936 Likes
divano
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Feyenoord 2e of 3e keus? deze trainer is totaal ongeschikt voor Feyenoord!!!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Oliver Glasner

Oliver Glasner
Crystal Palace
Team: Crystal Palace
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (28 aug. 1974)

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