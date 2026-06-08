Feyenoord is op dit moment niet de hoogste prioriteit van Oliver Glasner. De clubloze trainer wordt gezien als mogelijke opvolger van Robin van Persie, maar heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar AC Milan.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano staat de voormalig trainer van Crystal Palace hoog op de lijst van Feyenoord, maar kijkt Glasner momenteel vooral naar Italië.

"Oliver Glasner wordt sinds het ontslag van Van Persie nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord, maar AC Milan heeft de hoogste prioriteit", schrijft Romano.

De belangstelling van de Italiaanse topclub is de afgelopen dagen steeds concreter geworden. Volgens Romano wil Glasner eerst duidelijkheid krijgen vanuit Milaan voordat hij naar andere opties kijkt.

"Glasner wacht deze week op een reactie van AC Milan; dat is zijn prioriteit. Pas daarna zal hij andere aanbiedingen overwegen", schrijft hij.

Milan staat voor cruciale keuzes

Artikel gaat verder onder video

In Italië wordt ondertussen volop gespeculeerd over de toekomst van Milan. Volgens La Gazzetta dello Sport moet deze week een definitieve richting worden gekozen, zowel op bestuurlijk vlak als voor de positie van hoofdtrainer.

Glasner zou AC Milan inmiddels hebben overtuigd van zijn visie. Tijdens een uitgebreid gesprek met clubeigenaar Gerry Cardinale en adviseur Zlatan Ibrahimovic besprak hij niet alleen zijn eigen ideeën, maar ook zijn analyse van de selectie. De Oostenrijker ziet mogelijkheden om een speelstijl te implementeren die draait om hoge druk, intensiteit en aanvallend voetbal.

De trainer zou bovendien het gevoel hebben dat AC Milan de ideale volgende stap in zijn loopbaan vormt. Na eerdere successen bij zijn vorige clubs ziet hij in Milaan een kans om opnieuw mee te strijden om grote prijzen. Glasner heeft een mooi cv, met een gewonnen Europa League bij Eintracht Frankfurt (2022) en drie prijzen met Crystal Palace, de enige drie prijzen die club ooit won.