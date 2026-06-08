Rigaux wil oude bekende halen: grote naam met verleden bij Feyenoord én Ajax

Feyenoord werkt achter de schermen verder aan de invulling van de technische staf voor komend seizoen. Na het vertrek van keeperstrainer Jyri Nieminen is de club uitgekomen bij een ervaren naam: Carlo l'Ami. De 59-jarige Leidenaar geldt volgens FR12 als een serieuze kandidaat om de begeleiding van de doelmannen in De Kuip op zich te nemen.

Technisch directeur Dévy Rigaux is bezig de staf voor de nieuwe voetbaljaargang compleet te maken en ziet in l'Ami een welkome versterking. De voormalig doelman werkte al eens als keeperstrainer bij Feyenoord, maar heeft ook een uitgebreid verleden bij rivaal Ajax.

Van Ajax tot het Midden-Oosten

Artikel gaat verder onder video

Momenteel is l'Ami actief bij Diriyah SC, waar hij sinds december werkzaam is als keeperstrainer. Zijn loopbaan langs de zijlijn bracht hem de afgelopen jaren daarnaast langs clubs als Al Ain, Al Nasr, Al-Wahda en Club Brugge. Ook was hij betrokken bij de nationale ploeg van Suriname.

De grootste bekendheid verwierf hij echter bij Ajax. Tussen 2007 en medio 2020 maakte hij deel uit van de technische staf in Amsterdam en werkte hij samen met trainers als Marco van Basten, Martin Jol, Frank de Boer, Peter Bosz en Erik ten Hag. Ook na die periode bleef hij nog verbonden aan de club.

Vertrouwd gezicht in De Kuip

Maar voordat hij bij Ajax terechtkwam, werkte l'Ami al bij Feyenoord. Kort nadat hij zijn actieve loopbaan had beëindigd, begon hij in 2004 als keeperstrainer in Rotterdam. Die functie bekleedde hij tot de zomer van 2006, waarna hij zijn carrière vervolgde bij Excelsior.

Ook als speler droeg hij het shirt van Feyenoord. In het seizoen 2001/02 maakte hij de overstap van Excelsior naar De Kuip. Twee jaar later zette hij een punt achter zijn carrière. Uiteindelijk kwam hij tot drie officiële wedstrijden in het eerste elftal.

Binnen Feyenoord is de afgelopen periode ruimte ontstaan voor nieuwe gezichten in de staf door het vertrek van meerdere medewerkers. Rigaux wil de technische organisatie richting de start van de voorbereiding snel op orde hebben. Daarbij speelt mogelijk ook mee dat hij l'Ami al kent uit diens periode bij Club Brugge.