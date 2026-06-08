Robin van Persie verandert razendsnel zijn profielfoto na ontslag Feyenoord

Nog voordat zijn ontslag bij Feyenoord officieel bekend werd gemaakt, liet Robin van Persie via een subtiele actie op sociale media al doorschemeren dat hij vertrekt. De trainer paste zijn profielfoto op sociale media aan, zo viel het account RealityFBI op.

Van Persie had op Instagram aanvankelijk een profielfoto van zijn presentatie als hoofdtrainer. Op de foto stond hij in trainingspak van Feyenoord in De Kuip. Later, nadat via de media doorsijpelde dat hij ontslagen zou worden, veranderde Van Persie zijn profielfoto in een neutrale foto van zichzelf, die afgelopen weekend werd gemaakt bij het Robin van Persie Tournament, een jeugdtoernooi voor spelers van Onder 9 en Onder 10.

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Van Persie helpt jaarlijks bij de organisatie van het naar hem vernoemde toernooi, bij amateurclub VDL in Maassluis. Dit weekend heeft hij opnieuw genoten van het toernooi. "Wat. Een. Weekend. 🙌", schrijft hij op sociale media. "Twee fantastische dagen vol voetbal, met mooie wedstrijden, geweldige doelpunten, plezier, passie en sportiviteit."

"Maar boven alles waren het de glimlachen op de gezichten van zoveel kinderen die het weekend bijzonder maakten. Jonge voetballers zien genieten van het spel waar ze zo van houden, samen successen vieren met hun teamgenoten en herinneringen maken voor het leven: dát is waar voetbal om draait ❤️⚽."

"Een enorme dank aan iedereen die deze editie mogelijk heeft gemaakt. Aan alle teams, trainers, familieleden, vrijwilligers, scheidsrechters en supporters: jullie inzet en enthousiasme worden enorm gewaardeerd", schreef Van Persie verder. "Samen hebben jullie van dit toernooi opnieuw een onvergetelijk succes gemaakt. Tot de volgende keer! 👋⚽"