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Echteld krijgt geel bij PSV-AZ en legt lachend uit waarom

3 augustus 2026, 07:25
Leeroy Echteld tijdens de wedstrijd tussen AZ en PSV om de Johan Cruijff Schaal
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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AZ-trainer Lee-Roy Echteld heeft tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV een gele kaart gekregen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Na afloop van het duel, dat een klinkende 0-4 zege opleverde voor de Alkmaarders, legt Echteld voor de camera's van ESPN grijnzend uit waarom.

AZ kwam al vroeg in het duel in een overtalsituatie te staan, omdat Joey Veerman binnen tien minuten met direct rood van het veld moest. De PSV-middenvelder raakte Mexx Meerdink met (te) hoog geheven voet aan de zijkant van het gezicht en mocht na ingrijpen van de VAR inrukken van Gözübüyük. Desondanks was Echteld van mening dat de arbiter bepaald niet op de hand van AZ was.

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Als ESPN-verslaggever Leo Oldenburger aan Echteld vraagt of het klopt dat hij geel kreeg, en zo ja waarom, grijnst de trainer: "Ja. Omdat ik vond dat hij PSV af en toe in het zadel wilde helpen. En dat heb ik hem verteld, in alle rust. Zoals ik ben", zegt Echteld met pretoogjes.

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PSV
0 - 4
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Johan Cruijff Schaal
Seizoen: 2026/2027

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Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (30 jun. 1968)

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