Jordi Cruijff en scout van Ajax kijken elkaar 'goedkeurend aan' in minuut 88

weet wat Ajax van hem verwacht. De Nigeriaanse spits maakte tegen FC Volendam zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers en hielp zijn ploeg daarmee aan een 1-3 overwinning. Na afloop vertelt hij aan het Algemeen Dagblad dat zijn opdracht bij Ajax glashelder is.

“Ze vertelden me dat ze mijn kwaliteiten kennen en halen om goals te maken”, aldus Arokodare. “Dat is iets wat Ajax vorig seizoen te weinig heeft gedaan. Daarom hebben ze twee spitsen gehaald.”

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Volgens clubwatcher Johan Inan keken technisch directeur Jordi Cruijff en zijn scout Joël Lara 'elkaar goedkeurend aan' in minuut 88 na het doelpunt van Arokodare, die als invaller binnen de lijnen kwam. De huurling van Wolverhampton Wanderers hoopt zich te ontwikkelen tot basisspeler. “Het is mijn doel om hier veel doelpunten te maken. Ik weet hoe dat moet. Het is mijn werk.”

Ook wanneer hij niet vanaf de aftrap begint, denkt Arokodare van waarde te kunnen zijn. Over een rol als pinchhitter is het volgens hem niet specifiek gegaan. “Maar ook in vijf of tien minuten kan ik een doelpunt maken. En als ik niet scoor, probeer ik een hel voor de verdediger te creëren.”

Trainer Míchel ziet precies die kwaliteiten terug bij zijn nieuwe spits. “Hij is gevaarlijk in de box van de tegenstander”, zegt de Spanjaard.

'Niet de beste wedstrijd van Leonardo'

Ook Marcos Leonardo moet Ajax aan meer doelpunten helpen, al heeft de Braziliaan volgens Míchel nog tijd nodig. “Dit was niet zijn beste optreden. Dat weet hij zelf ook”, stelt de trainer. “Hij heeft meer trainingen nodig om aan onze filosofie gewend te raken, maar ik twijfel er niet aan dat hij een belangrijke speler voor ons zal worden.”

Over Kasper Dolberg, die nog altijd bij Ajax onder contract staat, houdt Míchel zich op de vlakte. “Als hij hier blijft, ben ik daar blij mee.”