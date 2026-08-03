Valentijn Driessen snoeihard voor KNVB: 'Ontzettend hypocriet'

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf hard uitgehaald naar de KNVB, die onlangs officieel het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opzegde. Volgens de chef voetbal van Telesport is het besluit van de Nederlandse voetbalbond ongeloofwaardig, omdat de bond de preses jarenlang de hand boven het hoofd hield. "Ontzettend hypocriet dat de KNVB nu wel in opstand tegen Infantino durft te komen", zo schrijft de journalist.

De kritiek van de columnist volgt op de recente ophef rondom het FIFA Forward Enterprise-plan. Via deze dochteronderneming wilde Infantino twintig procent van de commerciële rechten van het wereldkampioenschap verkopen aan private investeerders. Dit plan, dat de wereldvoetbalbond een bedrag van circa 4,2 miljard dollar moest opleveren, leidde tot een vertrouwensbreuk met diverse nationale bonden. Na massale kritiek en een dreigende boycot vanuit de UEFA besloot de FIFA-voorzitter het omstreden voorstel in te trekken. Kort daarna sprak de KNVB van een fundamentele vertrouwensbreuk en keerde de bond zich openlijk tegen hem.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen komt het verzet uit Zeist veel te laat. Hij wijst erop dat de KNVB zich jarenlang nauwelijks kritisch uitliet over de manier waarop Infantino de FIFA leidde. De columnist richt zijn pijlen daarbij specifiek op bondsvoorzitter Frank Paauw en directeur Marianne van Leeuwen, die volgens hem simpelweg meebewogen met de koers van de wereldvoetbalbond. Driessen spreekt in zijn column zelfs van "wuivend riet in Zeist". Hij benadrukt dat de bond zich opvallend stil hield bij eerdere controverses, zoals de toewijzing van het WK aan Saudi-Arabië en de nauwe banden tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Zo bleef kritiek vanuit Nederland uit toen Trump tijdens het WK succesvol invloed probeerde uit te oefenen op het seponeren van een rode kaart voor de Amerikaanse spits Folarin Balogun.

De KNVB veranderde pas van toon toen de UEFA zich openlijk tegen de plannen van Infantino keerde. Volgens Driessen verschool de Nederlandse bond zich steevast achter de internationale machtsverhoudingen. Toch beperkt de chef voetbal zijn kritiek niet uitsluitend tot Zeist en Zürich. Ook de Europese voetbalbond krijgt ervan langs. De journalist noemt het hypocriet dat Europese bestuurders zich nu fel verzetten tegen het vermarkten van het WK, terwijl zij zelf jarenlang miljoenen verdienden aan de commercialisering van de Champions League en andere internationale competities. Het idee achter de verkoop van de WK-rechten was volgens de columnist op zichzelf dan ook niet onlogisch.

Dat Infantino nu toch ten val dreigt te komen, is volgens Driessen vooral te wijten aan de manier waarop hij het investeringsplan probeerde door te drukken. De preses zou zichzelf steeds meer als een wereldleider zijn gaan beschouwen en daarbij zijn eigen bestuur hebben gepasseerd. De columnist verwacht dat de bestuurder door deze affaire ernstig is verzwakt. Omdat steeds meer bonden bloed ruiken, zou de positie van de FIFA-president richting zijn beoogde herverkiezing weleens serieus onder druk kunnen komen te staan.