Tegenvaller Arne Slot: concurrent bereidt zich tot in de puntjes voor

Arne Slot dreigt naast de baan als trainer van AC Milan te grijpen. Volgens La Gazzetta dello Sport geldt immers Oliver Glasner als de voornaamste kandidaat om de ontslagen Massimiliano Allegri op te volgen in San Siro. Dit seizoen maakte Glasner indruk als trainer van Conference League-winnaar Crystal Palace.

Glasner bereidt zich volgens Italiaanse media momenteel uitgebreid voor op een belangrijke ontmoeting met de club, die begin volgende week gepland staat.

Milan bevindt zich midden in een ingrijpende herstructurering. I Rossoneri momenteel zonder trainer, sportief directeur, technisch directeur en CEO nadat Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani en Geoffrey Moncada allen op straat werden gezet. Milan werkt aan een volledig nieuwe sportieve koers, met de zoektocht naar een trainer als prioriteit. Doordat zoveel bestuurders zijn vertrokken, is het voor de kandidaat-trainers vooral belangrijk om adviseur Zlatan Ibrahimovic te overtuigen.

Op de shortlist lijken inmiddels nog twee namen over te zijn: Glasner en Slot. Laatstgenoemde is beschikbaar nadat hij door Liverpool werd ontslagen, slechts een jaar nadat hij de Premier League had gewonnen. Toch blijft Glasner voorlopig de favoriet, mede dankzij zijn recente succes met Crystal Palace, waarmee hij de Conference League wist te veroveren.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat er dinsdag in Oostenrijk een ontmoeting gepland tussen Glasner en de Milan-leiding. Daarbij zou ook Ralf Rangnick aanwezig kunnen zijn, de man die nadrukkelijk wordt genoemd als kandidaat voor de functie van technisch directeur.

Glasner wil uitstekend voorbereid aan tafel verschijnen. De trainer zou de huidige selectie van Milan grondig analyseren en werkt samen met zijn staf aan een uitgebreide rapportage. Daarin brengt hij zowel de sterke als de zwakke punten van de selectie in kaart.

Daarnaast zou hij al nadenken over mogelijke veranderingen binnen de spelersgroep. Ook de toekomst van de vele spelers die na verhuurperiodes terugkeren naar de club maakt onderdeel uit van zijn analyse. Glasner wil tijdens de gesprekken direct kunnen aangeven welke posities versterking nodig hebben en hoe hij de selectie voor zich ziet.

Ook rol van Rangnick nog niet volledig zeker

De gesprekken gaan niet alleen over de trainerspositie. Milan werkt tegelijkertijd aan de invulling van de technische top van de club. Rangnick geldt daarbij als de belangrijkste kandidaat voor de rol van technisch directeur.

Toch is zijn aanstelling volgens Corriere della Sera nog geen uitgemaakte zaak. Ibrahimovic zou namelijk twijfels hebben over een constructie waarbij te veel macht bij één persoon terechtkomt.

Terwijl Milan achter de schermen aan een nieuwe organisatie bouwt, lijkt Glasner zich in ieder geval nadrukkelijk te positioneren als de man die het sportieve project moet gaan leiden. Met een gedetailleerd plan onder de arm hoopt hij dinsdag een beslissende indruk achter te laten.