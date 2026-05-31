Het is voor Ronald Koeman moeilijk om zijn persoonlijke sores opzij te zetten als bondscoach van het Nederlands elftal, denkt Vandaag Inside-analist René van der Gijp. Zijn vrouw Bartina heeft een chronische vorm van borstkanker, waar ze zaterdag nog over vertelde in het radioprogramma van Edwin Evers.

"Er wordt wel veel over Koeman gezegd dat hij een beetje een ontevreden uitstraling heeft. Er is natuurlijk ook privé veel gebeurd bij hem natuurlijk", doelt Van der Gijp op de ziekte van zijn vrouw Bartina, maar ook op het hartinfarct waar Koeman in 2020 zelf door getroffen werd.

“Het feit dat misschien het hele plezier er een heel klein beetje uitgestroomd is bij hem, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wat er met z’n vrouw aan de hand is, is veel gedoe voor Koeman. Ik kwam hem laatst nog weer tegen in het PSV-stadion, heb met z'n vrouw staan praten, maar dat was wel een worsteling hoor. Daar word je echt niet blij van."

“Niet dagelijks, maar toch wel een wekelijkse gang naar het ziekenhuis”, denkt de oud-international van het Nederlands elftal. Dat het thuis niet altijd rozengeur en maneschijn is, neem je toch een beetje mee in je leven, denk ik. Je ziet het wel een beetje aan hem. Dat de tegenslagen best wel heftige impact op hem gehad hebben, denk ik.”

Van der Gijp kent Koeman al decennia

Van der Gijp kent Koeman al sinds ze in de jaren tachtig samen voetbalden bij het Nederlands elftal en PSV. “Het was een ontzettend aardige, vrolijke gozer. Hij nam echt zijn voetbalcarrière ook echt wel heel serieus. Hij was nooit de allerfitste. Hij had altijd ietsje overgewicht. Hij hield van een drankje, hij hield van lekker eten, en dat doet hij nu nog. Hij werd wel eens boos op mij als ik een keer gezegd had dat hij met zoveel centimeter ontsluiting op het trainingsveld stond bij AZ.”

In 2009 zei Van der Gijp dat Koeman, net aangesteld als trainer van AZ, 'eruitzag alsof hij veertien centimeter ontsluiting heeft'. “Maar weet je wat het ook is bij hem? Volgens mij is het ook met zijn vrouw wel zo dat die dan tegen hem zegt: 'Joh, laat gaan, het is René, jij kent hem toch? Laat gaan.'”

Van der Gijp is over de voetballende kwaliteiten van Koeman nog altijd diep onder de indruk. "Ik vond het echt een goede speler. Welke libero maakte achttien doelpunten in een seizoen? Vrije trappen, penalty’s en gewone schoten vanbuiten de zestien. Elk jaar! Hij kwam bij ons als middenvelder binnen bij PSV, maar Hans Kraay maakte er een libero van, die bij balbezit op het middenveld speelde.”

Volgens Van der Gijp was Koeman als voetballer 'ontzettend gemeen'. "Hij kon je een enorme doodschop geven op de training. Hij speelde de bal ook vaak iets te ver voor zich uit richting een spits, zodat de spits erop af ging. Die vloog dan door de lucht heen. Ja, serieus”, zegt Van der Gijp in de rubriek De Krantjes van Vandaag Inside.