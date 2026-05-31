was niet volledig overtuigd van zijn plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De buitenspeler vertelde zijn vader Jeffrey dat ‘je het nooit weet met Ronald Koeman’. Woensdag kreeg Lang te horen dat hij wel tot de 26 spelers behoort die mee mogen naar de Verenigde Staten.

Zondag stond Lang op het trainingsveld met de selectie van Oranje. Zijn vader Jeffrey keek vanaf de zijlijn mee en stond De Telegraaf te woord. "Noa kent geen zenuwen. Hij vindt het vooral spannend. Hoe meer druk erop staat, hoe beter hij gaat presteren. Ik weet hoe hij is. Dat vindt hij alleen maar leuk."

Artikel gaat verder onder video

Zijn vader rekent niet op een basisplek voor Lang. "Noa moet gewoon op de training laten zien wat hij kan, en dan zien we wel wat er gebeurt. Hij moet uitstralen dat hij plezier heeft, dat hij in vorm is. Dan komt het vanzelf wel, lijkt mij. Dat is voetbal. Cody Gakpo doet het al jaren heel goed in het Nederlands elftal. Zolang Cody het goed doet, moet Noa gewoon zijn kans afwachten en die pakken wanneer die komt. Gewoon netjes wachten op je beurt, het laten zien op de trainingen en zeker de concurrentie niet uit de weg gaan."

Deze week vertelde Jeffrey in een radio-interview dat zijn zoon ‘nat’ was van de zenuwen. Wat hij daarmee bedoelde? “Hij facetimede me na de bekendmaking van de selectie en toen zei ik: 'Noa, even serieus, jij was zenuwachtig hè?' Hij zei: ‘Pa, je weet maar nooit met Koeman.' Ik zei: 'Bro, jij was gewoon helemaal nat. Je broek was nat van het zweet.' Daar hebben we samen om gelachen."

Jeffrey kreeg vervolgens de vraag of Lang kan uitgroeien tot ‘dé speler van het WK’. Ook daar volgde een realistisch antwoord op. “Ik denk dat er meerdere spelers zijn die zich kunnen laten zien. Het begint op de training. Daar moet je het laten zien. En als je de kans krijgt, moet je die pakken. Zo zie ik het."

Lang werd in de tweede seizoenshelft door Napoli verhuurd aan Galatasaray en keert na het WK in principe terug in Napels. “Hij heeft er in ieder geval zin in en hij wil daar slagen. Dat is eigenlijk het belangrijkste." Jeffrey moest hard lachen om de opmerking dat Antonio Conte, de trainer met wie Lang overhoop lag, ‘eindelijk weg’ is. “Uiteindelijk moet je het zelf laten zien. Je moet je voeten laten spreken. Hij moet het zelf doen. We gaan het zien."