Danny Blind ziet belangrijke Oranje-rol voor Timber: 'Fantastische optie voor Koeman'

31 mei 2026, 09:53
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Jurriën Timber kan volgens Danny Blind een belangrijke rol gaan spelen voor het Nederlands elftal op het WK. In de nabeschouwing van de Chamions League-finale bij Ziggo Sport geeft hij zijn mening over de rechtsback. De voormalig bondscoach is onder de indruk van zijn kwaliteiten en ziet hem, mits fit, als een vaste waarde in de plannen van Ronald Koeman.

Timber keerde zaterdagavond terug in actie tijdens de verloren Champions League-finale van Arsenal. De verdediger was de afgelopen twee maanden uitgeschakeld, maar lijkt op tijd fit te raken voor het wereldkampioenschap. Blind ziet dat als goed nieuws voor Oranje. "Dat is goed bezig, twee maanden eruit geweest", zei Blind in de nabeschouwing. "Dus als er geen terugslag volgt en alles is onder controle, dan kan hij ook een bepaalde frisheid meebrengen omdat hij twee maanden eruit is geweest."

De oud-bondscoach heeft veel vertrouwen in de kwaliteiten van de 25-jarige international. "Als hij gewoon goed is, in goede doen is en fit is, dan is hij zowel als rechtsback als rechtscentraal een fantastische optie. Hij is een moderne verdediger: snel, wendbaar en met voetbalend vermogen." Blind vindt bovendien dat Timber zich de afgelopen seizoenen verder heeft ontwikkeld. "Dat laatste had hij altijd al behoorlijk, met name in de opbouw, maar vooral aanvallend heeft hij zijn waarde voor Arsenal zeker ook gehad. Ik denk dat hij heel belangrijk is voor Arsenal. Ik zie hem straks bij het Nederlands elftal, bij het WK."

De vraag is vervolgens op welke positie Koeman Timber het beste kan gebruiken. Ook daar heeft Blind een duidelijke mening over. "Of met z'n vieren, dan is het met Van Dijk en gaat hij naar rechts. Of met vijf. Dan vind ik dat hij in die drie moet spelen." Een plek als rechter wingback ziet Blind minder zitten, mede vanwege de aanwezigheid van Denzel Dumfries. "Dumfries is gewoon de man die aan de rechterkant voor die aanvallende impulsen moet zorgen. Dus het is óf rechtsback in een viermansdefensie, óf rechtscentraal in een driemansdefensie. Dumfries lijkt me onomstreden."

Met de terugkeer van Timber krijgt Koeman er richting het WK in ieder geval een extra defensieve optie bij. De Arsenal-verdediger geldt al jaren als een van de meest veelzijdige spelers van Oranje en lijkt volgens Blind klaar om die rol ook op het mondiale eindtoernooi op zich te nemen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Jurriën Timber

Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

