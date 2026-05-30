Voor Arne Slot viel gisteren (zaterdag) het doek bij Liverpool. Na een teleurstellend tweede seizoen onder leiding van de Nederlander is de clubleiding tot de conclusie gekomen dat de komst van een nieuwe hoofdtrainer noodzakelijk is om de weg omhoog weer in te slaan. Een jaar geleden zag het daar totaal nog niet naar uit.

Slot maakte in Nederland furore als trainer van achtereenvolgens AZ en Feyenoord. Dat leidde in de zomer van 2024 tot een fraaie overstap naar Liverpool, waar hij de immens populaire Jürgen Klopp opvolgde. De Duitser bezorgde hem in zijn afscheidsspeech een uniek welkom op Anfield. Met nagenoeg exact dezelfde selectie als zijn voorganger beleefde Slot vervolgens een geweldig debuutseizoen op Anfield.

Feitelijk voerde Slot in zijn eerste jaar maar één wijziging door in het vaste basiselftal van Klopp: Ryan Gravenberch kwam in het elftal te staan, op de plaats van de Japanner Wataru Endo. Het bleek een juiste inschatting: Liverpool maakte vanaf de start van het seizoen indruk in alle competities en veroverde al snel de koppositie in de Premier League, onder meer door tussen half september en begin april niet één competitiewedstrijd te verliezen. Eind april, vier wedstrijden voor het einde van de competitie, waren The Reds dan ook niet meer in te halen en kroonde de club zich voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Engeland.

De landstitel was uiteindelijk ook de enige prijs die Slot aan zijn debuutjaar overhield. In de Champions League struikelde Liverpool in de achtste finales over de latere winnaar, Paris Saint-Germain. In het toernooi om de FA Cup werd een 'B-team' van Liverpool al in de vierde ronde uitgeschakeld, door Championship-club Plymouth Argyle. De finale van de EFL-Cup werd wél bereikt, maar daarin was Newcastle United met 1-2 te sterk.

Slot werd in zijn eerste seizoen regelmatig horendol van de Engelse media, die hem bij elke gelegenheid weer vroegen naar de aflopende contracten van drie van zijn sterspelers: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Mohamed Salah. Alleen eerstgenoemde zou uiteindelijk vertrekken en Anfield transfervrij verruilen voor Real Madrid; Salah en Van Dijk verlengden in het voorjaar hun verbintenissen.

De vele vragen over bovengenoemd trio ten spijt, viel op hoe ontspannen Slot ook in Engeland met de pers omging, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wat moeizame interviews die landgenoot Erik ten Hag in zijn periode bij Manchester United gaf. Nee, dan Slot, die zich niet alleen makkelijk wist uit te drukken in het Engels, maar ook regelmatig indruk maakte met scherpe antwoorden op pundits als Liverpool-icoon Jamie Carragher.

Juli 2025: overlijden Jota schokt de voetbalwereld

Amper twee maanden na het titelfeest werd Liverpool - en daarmee de complete voetbalwereld - opgeschrikt door een immens triest bericht. Diogo Jota, de gewaardeerde Portugese aanvaller van Slots kampioenselftal, kwam bij een verkeersongeval in Spanje samen met zijn jongere broer André Silva om het leven. Extra wrang: tien dagen voor zijn overlijden was de 28-jarige aanvaller in het huwelijk getreden met zijn jeugdliefde Rute Cardoso, met wie hij drie kinderen had. Het verlies van Jota wierp een grote schaduw over het tweede seizoen van Slot op Anfield, al weigerde hij zelf categorisch om het tragische heengaan van de Portugees als excuus te gebruiken voor de tegenvallende resultaten.

Drukke tweede transferzomer voor Slot

Waar Liverpool de hand in de laatste transferperiodes behoorlijk op de knip had gehouden, trok de club in Slots tweede transferzomer flink de portemonnee. Meer dan 500 miljoen euro gaf Liverpool uit aan spelers als Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez en Jeremie Frimpong. Tegenover hun komst stond het vertrek van onder meer Luis Díaz, Darwin Núñez en eerder genoemde Alexander-Arnold.

De klad erin

Slot beleefde min of meer een 'valse start' van zijn tweede seizoen, door de wedstrijd om de Community Shield na strafschoppen te verliezen van FA Cup-winnaar Crystal Palace. De zeven wedstrijden daarna, waarin onder meer Arsenal, Newcastle en Atlético Madrid getroffen werden, leverden echter louter overwinningen op. Niets leek dan ook te wijzen op een ineenstorting toen Liverpool eind september opnieuw ten onder ging tegen Crystal Palace, nu in de Premier League (2-1). Die nederlaag bleek echter de start van een zeer moeizame serie, waarin spaarzame oplevingen (zoals Europese zeges op Real Madrid en Eintracht Frankfurt) werden afgewisseld met nederlagen tegen onder meer Galatasaray, Brentford, Manchester City, Nottingham Forest en PSV. Liverpool zakte daardoor in de Premier League af naar een schamele twaalfde plek, nog onder rivaal en stadgenoot Everton. In de media werd daardoor meer en meer gespeculeerd over een mogelijk ontslag voor Slot.

Onenigheid met Salah

In december kreeg Slot vervolgens te maken met openlijke kritiek van sterspeler Mohamed Salah. De Egyptenaar leek op ramkoers te liggen en vertrok even later naar het toernooi om de Afrika Cup. Slot overleefde de onenigheid evenwel en bleef in het zadel. Na de jaarwisseling begon Liverpool bovendien - in ieder geval qua resultaten - een stuk beter te draaien en mengde de club zich weer in de strijd om de Champions League-tickets.

De opleving bleek echter niet consistent vast te houden, en Liverpool bleef volop punten morsen in de competitie. Ook in de verschillende bekertoernooien werd het elftal van Slot uitgeschakeld. In de EFL-Cup gebeurde dat in oktober al, opnieuw tegen Crystal Palace (0-3). In het toernooi om de FA Cup was Manchester City in de kwartfinale veel te sterk (4-0) en in de Champions League ging het, net als in Slots eerste jaar, mis tegen PSG. De titelverdediger was in de kwartfinales over twee wedstrijden een maatje te groot (2-0 in Parijs, 0-2 in Liverpool).

CL-ticket blijkt niet voldoende: doek valt voor Slot

Tot op de slotdag van de Premier League bleef het vervolgens spannend, maar uiteindelijk finishte Liverpool het seizoen 2025/26 als vijfde. Daarmee werd in ieder geval Champions League-kwalificatie voor volgend seizoen veiliggesteld. Slot liet in de slotfase van het seizoen nog weten 'alle reden te hebben' om aan te nemen dat hij over een paar maanden aan zijn derde seizoen zou mogen beginnen. De clubleiding besliste na evaluatie van het seizoen echter anders en besloot op 30 mei per direct te breken met Slot.