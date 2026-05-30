Ronald Koeman kijkt met veel plezier terug op de eindtoernooien die hij meemaakte als speler en als bondscoach. Alleen het WK van 1990 was een zwarte bladzijde in zijn carrière als international. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en ook buiten de lijnen liep niets zoals het moest.

Koeman maakte vier eindtoernooien mee als speler en was op het EK van 2024 de bondcoach. Over een week reist hij met het Nederlands elftal naar de Verenigde Staten voor het WK. "Bijna alle EK's en WK's die ik heb meegemaakt waren fantastisch. Alleen het WK van 1990 in Italië niet. Dat was niet leuk”, geeft hij toe in een radio-interview met Evers & co.

“Ik hield destijds een dagboek bij voor een krant en ik sloot bijna iedere dag af met dezelfde zin: 'Ik zou het niet erg vinden als het morgen afgelopen is’”, blikt Koeman terug. “Vanaf de eerste dag van de voorbereiding liep het niet goed. Veel zaken waren slecht geregeld. Het was bloedheet. We zaten in Palermo op Sicilië en speelden ook op Sardinië.”

“Daarnaast was de sfeer binnen de groep niet goed. Gullit had als aanvoerder lijntjes met De Telegraaf, Michels als KNVB-directeur met het Algemeen Dagblad. Er was constant wrijving. Dat maakte het absoluut niet leuk. En binnen de lijnen speelden we ook nog eens slecht”, weet hij. Na drie opeenvolgende remises in de poulefase werd Oranje in de achtste finale uitgeschakeld door West-Duitsland, twee jaar na het winnen van het EK.

Leo Beenhakker was de bondscoach van het Nederlands elftal, al hadden de spelers een andere voorkeur. Er werd zelfs een stemming onder de spelers georganiseerd. "Het grootste deel van de spelersgroep wilde Johan Cruijff als bondscoach. Er waren ook spelers die Leo Beenhakker een prima keuze vonden, maar de belangrijkste spelers zagen het liefst Cruijff komen. Ik hoorde daar ook bij.”

Koeman is altijd onder de indruk geweest van Cruijff. “Als trainer kon Johan privé en werk heel goed scheiden. Hij dacht nooit: laat ik Ronald wat minder hard aanpakken omdat ik hem goed ken. Sterker nog, soms was hij juist extra kritisch. Dat bewonderde ik aan hem. Zodra hij thuiskwam, was hij echt thuis. Dan was hij familieman en leek al het voetbal van hem af te glijden. Dat vond ik altijd heel mooi om te zien. Op het trainingsveld zei hij gewoon waar het op stond. Daar maakte hij geen onderscheid in."

