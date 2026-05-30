Heftige beelden: grote onrust in Parijs rond Champions League-finale

Het is onrustig in Parijs rondom de Champions League-finale. Op sociale media gaan beelden rond van heftige confrontaties tussen de Franse politie en PSG-supporters.

De wedstrijd tussen PSG en Arsenal wordt gespeeld in Boedapest, maar leidt ook tot onrust rond het Parc des Princes. Supporters hebben zich verzameld rond het stadion van PSG. Daar wordt de wedstrijd uitgezonden.

Een Frans persbureau schrijft dat er mortierbommen zijn afgevuurd. Te zien is ook dat meerdere mensen worden gearresteerd en dat de politie charges uitvoert.

Na de gelijkmaker van Ousmane Dembélé gebruikte de politie traangas om de supporters uit elkaar te drijven.

De wedstrijd tussen PSG en Arsenal begon zaterdag om 18.00 uur.