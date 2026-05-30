Heftige beelden: grote onrust in Parijs rond Champions League-finale

30 mei 2026, 19:28
Onrust in Parijs rond de Champions League-finale
Foto: © CLPRESS
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het is onrustig in Parijs rondom de Champions League-finale. Op sociale media gaan beelden rond van heftige confrontaties tussen de Franse politie en PSG-supporters.

De wedstrijd tussen PSG en Arsenal wordt gespeeld in Boedapest, maar leidt ook tot onrust rond het Parc des Princes. Supporters hebben zich verzameld rond het stadion van PSG. Daar wordt de wedstrijd uitgezonden.

Een Frans persbureau schrijft dat er mortierbommen zijn afgevuurd. Te zien is ook dat meerdere mensen worden gearresteerd en dat de politie charges uitvoert.

Na de gelijkmaker van Ousmane Dembélé gebruikte de politie traangas om de supporters uit elkaar te drijven.

De wedstrijd tussen PSG en Arsenal begon zaterdag om 18.00 uur. De ontwikkelingen op het veld zijn te volgen in ons liveverslag.

Paris SG - Arsenal

Paris Saint-Germain
18:00
Arsenal
Vandaag om 18:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

