Dit hield de UEFA bewust buiten beeld in de Champions League-finale

30 mei 2026, 20:01
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Supporters van Paris Saint-Germain staken de nodige fakkels af na het doelpunt van Ousmane Dembélé in de Champions League-finale. De ‘pyroshow’ werd zoveel mogelijk buiten beeld gehouden door de UEFA, al was op televisie wel te zien dat tientallen politieagenten zich verzamelden bij het vak van de supporters uit Parijs.

Dembélé maakte in de 65ste minuut uit een strafschop de 1-1 in de Puskás Arena in Boedapest. Na het doelpunt werden onmiddellijk de nodige fakkels afgestoken en verzamelden politieagenten zich bij het uitvak. “Er wordt nu zó veel vuurwerk afgestoken in bet Franse vak, dat de ME – en die zien er gevaarlijk uit – praktisch op het veld staat”, zei Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot.

Dat werd zoveel mogelijk uit beeld gehouden, totdat Arsenal in de buurt kwam van het doel van PSG en de agenten wel getoond moesten worden. Op sociale media gaan beelden rond van de supportersactie. De beelden zijn hieronder te bekijken.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Paris SG - Arsenal

Paris Saint-Germain
1 - 1
Arsenal
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

