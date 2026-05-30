Dit hield de UEFA bewust buiten beeld in de Champions League-finale

Supporters van Paris Saint-Germain staken de nodige fakkels af na het doelpunt van Ousmane Dembélé in de Champions League-finale. De ‘pyroshow’ werd zoveel mogelijk buiten beeld gehouden door de UEFA, al was op televisie wel te zien dat tientallen politieagenten zich verzamelden bij het vak van de supporters uit Parijs.

Dembélé maakte in de 65ste minuut uit een strafschop de 1-1 in de Puskás Arena in Boedapest. Na het doelpunt werden onmiddellijk de nodige fakkels afgestoken en verzamelden politieagenten zich bij het uitvak. “Er wordt nu zó veel vuurwerk afgestoken in bet Franse vak, dat de ME – en die zien er gevaarlijk uit – praktisch op het veld staat”, zei Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot.

Dat werd zoveel mogelijk uit beeld gehouden, totdat Arsenal in de buurt kwam van het doel van PSG en de agenten wel getoond moesten worden. Op sociale media gaan beelden rond van de supportersactie. De beelden zijn hieronder te bekijken.