Beelden van Jurriën Timber na Champions League-finale gaan door merg en been

Het verdriet is groot bij na de verloren Champions League-finale. De verdediger maakte als invaller zijn rentree bij Arsenal na een afwezigheid van tweeënhalve maand, maar zag zijn ploeg verliezen van Paris Saint-Germain in een strafschoppenserie.

Timber viel direct in nadat PSG de 1-1 maakte. Die stand stond na 90 en 120 minuten nog op het scorebord, waardoor een strafschoppenserie de beslissing moest brengen. Daarin misten Eberchi Eze en Gabriel namens Arsenal, terwijl bij PSG alleen Nuno Mendes faalde.

Timber, die zelf geen penalty nam, moest na afloop getroost worden door assistent-trainer Gabriel Heinze. Ziggo Sport-analist Tim Krul snapt wel dat de emoties hoog opliepen bij de Nederlandse verdediger.

"Het is een grote klap in zijn gezicht", zegt Krul. "Als je zo hard traint om terug te komen... Je was ongeslagen in de Champions League, tot aan dit moment. Heel zuur. Arsenal had echt geschiedenis kunnen schrijven, maar uiteindelijk verdiende PSG het wel op basis van de kansen in de tweede helft."