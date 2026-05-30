Live voetbal 1

Beelden van Jurriën Timber na Champions League-finale gaan door merg en been

30 mei 2026, 21:16   Bijgewerkt: 21:24
Jurrien Timber wordt getroost
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het verdriet is groot bij Jurriën Timber na de verloren Champions League-finale. De verdediger maakte als invaller zijn rentree bij Arsenal na een afwezigheid van tweeënhalve maand, maar zag zijn ploeg verliezen van Paris Saint-Germain in een strafschoppenserie.

Timber viel direct in nadat PSG de 1-1 maakte. Die stand stond na 90 en 120 minuten nog op het scorebord, waardoor een strafschoppenserie de beslissing moest brengen. Daarin misten Eberchi Eze en Gabriel namens Arsenal, terwijl bij PSG alleen Nuno Mendes faalde.

Artikel gaat verder onder video

Timber, die zelf geen penalty nam, moest na afloop getroost worden door assistent-trainer Gabriel Heinze. Ziggo Sport-analist Tim Krul snapt wel dat de emoties hoog opliepen bij de Nederlandse verdediger.

"Het is een grote klap in zijn gezicht", zegt Krul. "Als je zo hard traint om terug te komen... Je was ongeslagen in de Champions League, tot aan dit moment. Heel zuur. Arsenal had echt geschiedenis kunnen schrijven, maar uiteindelijk verdiende PSG het wel op basis van de kansen in de tweede helft."

➡️ Meer over de Champions League-finale

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

Grote schok voor Oranje: ervaren kracht raakt geblesseerd in laatste wedstrijd voor WK

  • za 23 mei, 20:17
  • 23 mei 20:17
  • 3
Tijjani Reijnders

Engelse media verrassen: shock transfer voor Tijjani Reijnders

  • vr 22 mei, 17:13
  • 22 mei 17:13
  • 1
Ronald Koeman

Drie spelers geven Ronald Koeman hoofdpijn

  • vr 22 mei, 07:25
  • 22 mei 07:25
  • 2
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
319 Reacties
686 Dagen lid
714 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had Arsenal het wel gegund, maar op basis van het vertoonde spel had PSG het meeste recht op. Voor de neutrale toeschouwer was het een matige CL-finale.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
319 Reacties
686 Dagen lid
714 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had Arsenal het wel gegund, maar op basis van het vertoonde spel had PSG het meeste recht op. Voor de neutrale toeschouwer was het een matige CL-finale.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Paris SG - Arsenal

Paris Saint-Germain
1 - 1
Arsenal
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws