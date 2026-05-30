Cody Gakpo komt met groot nieuws op zwarte dag voor Arne Slot

Uitgerekend op de dag zijn trainer Arne Slot door Liverpool op straat is gezet, komt met een dolgelukkige post op Instagram. De aanvaller van The Reds en zijn vriendin Noa van der Bij verwachten eerdaags een tweede kindje, zo maken ze bekend op het sociale medium.

Gakpo en zijn partner zijn voor zover bekend al een jaar of zes samen. In april 2024 kregen zij hun eerste kind; hun zoontje kreeg de naam Samuël Seth Gakpo. De inmiddels 2-jarige Samuël krijgt later dit jaar dus een broertje of zusje, want Van der Bij is opnieuw zwanger. "Ons gezinnetje groeit. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten", schrijft het stel op Instagram bij een drietal foto's. Op de eerste daarvan is te zien dat de buik van Van der Bij zich inmiddels al wat begint af te tekenen.

Onder de post regent het gelukwensen vanuit de voetballerij. Onder meer Gakpo's Liverpool-ploeggenoten Ryan Gravenberch en Curtis Jones feliciteren het stel met de zwangerschap, net als bijvoorbeeld Demy de Zeeuw, Adam Maher, Robbin Ruiter, Ryan Thomas en het officiële Instagram-account van het Nederlands elftal, OnsOranje. Ook de dochter van Slot, Isa, komt met een felicitatie voor het stel.

Dat Gakpo en Van der Bij hun grote nieuws uitgerekend vandaag naar buiten brengen, nu Slot na twee seizoenen op straat is gezet door Liverpool, lijkt geen bewuste keuze. Hun Instagram-post is rond het middaguur online gekomen, terwijl The Reds het vertrek van de trainer pas een uur later wereldkundig maakten.