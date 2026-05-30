Kevin De Bruyne geeft trainer trap na: 'Voor mij moest hij niet blijven'

is blij dat Napoli aan het einde van het seizoen afscheid heeft genomen van trainer Antonio Conte. De 34-jarige Belg legt tegenover Het Belang van Limburg uit waarom zijn debuutjaar in Zuid-Italië geen 'fun' heeft gehad dankzij de defensieve spelopvatting van Conte.

De Bruyne vertrok in de zomer van 2025 na tien zeer succesvolle jaren bij Manchester City. Afbouwen op een lager niveau was er niet bij, want de aanvallende middenvelder koos ervoor om transfervrij te tekenen bij Napoli. Onder Conte beleefde hij echter een moeizaam eerste seizoen in de Serie A, mede dankzij een blessure die zo'n hem vier maanden aan de kant hield. In de (slechts) 21 wedstrijden die hij desondanks voor de club speelde, was De Bruyne direct betrokken bij negen doelpunten (5 goals, vier assists).

Conte leidde Napoli vorig seizoen naar de landstitel. Het afgelopen seizoen eindigde de club op de tweede plaats, met een achterstand van elf punten op landskampioen Inter. Desondanks kondigde de trainer begin deze week zijn vertrek aan. Italiaanse media meldden sindsdien dat zijn opvolger zo goed als bekend is: Massimiliano Allegri, eerder deze week op straat gezet door AC Milan, moet het stokje van Conte gaan overnemen.

'We hebben het hele seizoen verdedigend gespeeld'

De Bruyne windt er geen doekjes om en spreekt van een 'moeilijk' jaar onder Conte. "Hij heeft een andere visie dan ik. Daar moet ik niet omheen draaien. Ik heb nooit echt op mijn positie kunnen spelen. Wat wel positief was: ik heb na mijn blessure véél minuten gemaakt", zegt de spelmaker. "We speelden het hele seizoen verdedigend, in een 5-4-1. Als je elke match maar één keer of zo scoort… We stonden in het begin ook erg laag. Onze topschutter had 10 of 11 goals. Dan weet je dat je niet enkel op de cijfers mag afgaan. Qua niveau vond ik het wel vrij oké", aldus de Belg.

'Dat heb ik onder Conte jammer genoeg gemist'

Gevraagd of hij het positief vindt dat Conte vertrekt, draait De Bruyne er niet omheen: "Voor mij wel, ja. Voor mij moest Conte niet blijven. Ik heb dit seizoen gemerkt dat voetbal voor mij fun moet zijn. Jammer genoeg heb ik dat onder Conte gemist." De Bruyne ligt bij Napoli nog vast tot medio 2027 en zegt niet op een transfer te azen. Tegelijkertijd stelt hij wel voorwaarden aan een langer verblijf: "Ik wil wel een gesprek voeren over de manier van spelen. Vorig jaar zijn er bij mijn komst dingen beloofd, dat is er niet van gekomen."