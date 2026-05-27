‘Noa Lang neemt nieuwe zaakwaarnemer en hakt knoop door over toekomst’

27 mei 2026, 09:18
Noa Lang Galatasaray Alanyaspor
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Noa Lang heeft een nieuwe zaakwaarnemer, zo weet Nicolò Schira. De buitenspeler werd de afgelopen jaren bijgestaan door Ali Dursun, maar stapt over naar Ali Barat van Epic Sports. Lang keert na een half jaar bij Galatasaray terug bij Napoli en wil daar voor zijn kans gaan.

Lang maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar kende geen gelukkig eerste half jaar in Italië. In 27 officiële wedstrijden voor de club was hij eenmaal trefzeker en gaf hij twee assists. De buitenspeler had daarnaast geen goede klik met trainer Antonio Conte, waardoor hij in de winter besloot zijn heil elders te zoeken. Galatasaray huurde de Oranje-international tot het einde van het seizoen met een koopoptie van dertig miljoen euro.

De Turkse topclub, die dit seizoen kampioen werd, heeft besloten deze optie niet te lichten, zo weet Schira. Daardoor keert Lang na een half jaar weer terug naar Napels. De Zuid-Italianen kondigden maandag aan dat Conte deze zomer vertrekt bij de club. Daardoor ruikt Lang zijn kans. Schira meldt dan ook dat de buitenspeler zich komend seizoen wil laten zien bij Napoli. Het is nog niet duidelijk wie dan zijn trainer zal worden.

Lang heeft er daarnaast voor gekozen om met een nieuwe zaakwaarnemer in zee te gaan. De vleugelaanvaller werd de voorbije jaren bijgestaan door Dursun, maar is nu dus in zee gegaan met Barat van Epic Sports. De agent was afgelopen jaar nog betrokken bij de transfers van Noni Madueke van Chelsea naar Arsenal, Dean Huijsen van Bournemouth naar Real Madrid en Johan Bakayoko van PSV naar RB Leipzig.

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
38
54
87
2
Napoli
38
22
76
3
Roma
38
28
73
4
Como
38
36
71
5
Milan
38
18
70

