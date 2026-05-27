‘Noa Lang neemt nieuwe zaakwaarnemer en hakt knoop door over toekomst’

heeft een nieuwe zaakwaarnemer, zo weet Nicolò Schira. De buitenspeler werd de afgelopen jaren bijgestaan door Ali Dursun, maar stapt over naar Ali Barat van Epic Sports. Lang keert na een half jaar bij Galatasaray terug bij Napoli en wil daar voor zijn kans gaan.

Lang maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar kende geen gelukkig eerste half jaar in Italië. In 27 officiële wedstrijden voor de club was hij eenmaal trefzeker en gaf hij twee assists. De buitenspeler had daarnaast geen goede klik met trainer Antonio Conte, waardoor hij in de winter besloot zijn heil elders te zoeken. Galatasaray huurde de Oranje-international tot het einde van het seizoen met een koopoptie van dertig miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

De Turkse topclub, die dit seizoen kampioen werd, heeft besloten deze optie niet te lichten, zo weet Schira. Daardoor keert Lang na een half jaar weer terug naar Napels. De Zuid-Italianen kondigden maandag aan dat Conte deze zomer vertrekt bij de club. Daardoor ruikt Lang zijn kans. Schira meldt dan ook dat de buitenspeler zich komend seizoen wil laten zien bij Napoli. Het is nog niet duidelijk wie dan zijn trainer zal worden.

Lang heeft er daarnaast voor gekozen om met een nieuwe zaakwaarnemer in zee te gaan. De vleugelaanvaller werd de voorbije jaren bijgestaan door Dursun, maar is nu dus in zee gegaan met Barat van Epic Sports. De agent was afgelopen jaar nog betrokken bij de transfers van Noni Madueke van Chelsea naar Arsenal, Dean Huijsen van Bournemouth naar Real Madrid en Johan Bakayoko van PSV naar RB Leipzig.