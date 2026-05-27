AD weet zeker: dit doet Ronald Koeman met Memphis Depay

gaat mee met Oranje naar het WK, zo verzekert Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. De spits kwam zondag voor het eerst in maanden weer eens in actie en is volgens de verslaggever zeker van een plekje als Ronald Koeman woensdag zijn selectie bekendmaakt.

Koeman zal woensdag bekendmaken welke spelers hij meeneemt naar het WK van komende maand in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In een analyse schrijft Wijffels dat er vlak voor dat moment nog genoeg vraagtekens zijn rondom spelers die niet helemaal fit zijn. “Met hoeveel half fitte internationals neemt hij een gok in een monsterlijk zwaar toernooi?”, vraagt de verslaggever zich af.

Van een van deze ‘half fitte internationals’ weet Wijffels zeker dat hij meegaat naar Noord-Amerika: Depay. De spits raakte eind maart geblesseerd en bleef sindsdien met zijn fitheid kwakkelen. Zondag kwam hij voor het eerst in maanden weer eens in actie, toen hij een half uur voor tijd mocht invallen in de thuiswedstrijd van Corinthians tegen Atlético Mineiro (1-0 winst). Desondanks spreekt Wijffels de verwachting uit dat Koeman Depay meeneemt. “Waarom? Uit loyaliteit van de bondscoach naar een van de kopstukken uit zijn selectie. Maar ook omdat Depay Depay is. Een spits die soms van niets iets maakt op momenten dat niemand daar een cent voor geeft.”

Toch waarschuwt de journalist voor het verleden van Depay, die zowel voor het WK van 2022 en het EK van 2024 niet geheel fit was. “In 2022 pakte een ‘gok’ met het optrainen van Depay tijdens een WK niet goed uit. In Qatar bleef hij ver verwijderd van zijn topvorm”, haalt Wijffels aan. “Dat was onder Louis van Gaal. Bij het EK in 2024 liep Koeman als Van Gaals opvolger tegen hetzelfde aan. Depay verliet dat toernooi zelfs met een nieuwe blessure.”