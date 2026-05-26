heeft het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug bij TSG Hoffenheim. De middenvelder groeide in de Bundesliga uit tot een vaste waarde in een ploeg die knap als vijfde eindigde en zich daarmee plaatste voor de Europa League. Ondanks dat sterke jaar blijft er voor de oud-Feyenoorder één duidelijke wens over: een kans bij het Nederlands elftal.

Voor Burger voelde het afgelopen voetbaljaar als een absolute bevestiging van zijn ontwikkeling na eerdere avonturen bij Feyenoord, FC Basel en Stoke City. In Duitsland groeide hij uit tot basisklant en hij deed dat niet onverdienstelijk. Die prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven, want er is concrete interesse van competitiegenoot RB Leipzig.

In gesprek met VoetbalPrimeur spreekt Burger vol tevredenheid over zijn eerste volledige seizoen in de Duitse top. "Ik speel nu in een topcompetitie en we gaan Europa in", vertelt hij. "Als je in de top van de Bundesliga en Europa speelt, kom je hopelijk ook voor het Nederlands elftal in aanmerking of krijg je in ieder geval een keer een oproep om jezelf te laten zien."

In Duitsland kwam de middenvelder in een jonge, ambitieuze ploeg terecht die vooraf bescheiden doelen had gesteld, maar gaandeweg boven verwachting presteerde. Uiteindelijk eindigde Hoffenheim op de vijfde plaats met 61 punten, slechts één punt achter nummer vier VfB Stuttgart, wat directe kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League opleverde. "Het was het beste en leukste seizoen uit mijn carrière."

Binnen de selectie werden vooraf duidelijke doelen uitgesproken, die in de tweede seizoenshelft zelfs moesten worden bijgesteld. "Ons doel was om 62 punten te halen en daarmee op de vierde plek te eindigen", legt Burger uit. "Het zijn er uiteindelijk 61 geworden. De targets gingen niet alleen over punten, maar ook over dingen als standaardsituaties en intensieve meters. We kunnen allemaal terugkijken op een topseizoen waarin we Hoffenheim weer op de kaart hebben gezet".

Ondanks zijn overtuigende cijfers in de Bundesliga moet hij nog altijd wachten op zijn eerste uitnodiging voor Oranje. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag de definitieve selectie voor het naderende wereldkampioenschap bekend, waarbij de concurrentie op het middenveld moordend is. Koeman stelde de presentatie met twee dagen uit om de fysieke gesteldheid van enkele internationals beter te kunnen beoordelen. Burger blijft nuchter onder de situatie, maar spreekt wel de hoop uit dat zijn ontwikkeling beloond wordt. "Ik heb die kans dit jaar nog niet gekregen, of niet verdiend. Soms moet je ook even op je beurt wachten. Ik hoop dat het in de toekomst in ieder geval op m’n pad gaat komen."