KNVB wijzigt regels naar aanleiding van Vitesse-saga

De KNVB heeft besloten de regels rondom clubs die de proflicentie dreigen te verliezen aan te passen, zo maakt de bond bekend via de website. In de toekomst zullen clubs die pas op 1 juni of later de licentie verliezen gewoon mogen deelnemen aan het seizoen, waarmee een soap zoals vorig jaar met Vitesse moet worden voorkomen.

De licentiecommissie van de KNVB besloot in mei vorig jaar om Vitesse de proflicentie af te nemen, waar de Arnhemmers vervolgens tegen in beroep gingen. In het hoger beroep werd eind juli besloten dat de bond gelijk had, waardoor Vitesse de licentie kwijtraakte en niet mocht deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Via een turbo-spoedappel probeerde de club de licentie alsnog te behouden en met succes. Vitesse moest vervolgens een flinke achterstand in gespeelde wedstrijden goedmaken, omdat de competitie al enkele weken eerder was begonnen.

Om te voorkomen dat een vergelijkbare situatie in de toekomst weer voorkomt, heeft de KNVB besloten de regels aan te passen. Clubs van wie de licentie voor 1 juni nog niet ‘onherroepelijk’ is ingetrokken zullen daardoor toegang krijgen tot het komende seizoen. Mocht er na beroepen alsnog worden besloten de licentie in te trekken, zal dit op 1 juni van het jaar erna worden gedaan. Daardoor mag de betreffende club het volgende seizoen spelen en afmaken.

“Het aangenomen voorstel is nadrukkelijk géén versoepeling van het licentiesysteem”, benadrukt de KNVB. “Clubs moeten volledig blijven voldoen aan alle licentie-eisen en voorwaarden.” De bond legt daarnaast uit dat de licentiecommissie bevoegd is om in ‘uitzonderlijke gevallen’ af te wijken van de hoofdregel.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen legt uit waarom de KNVB heeft besloten de regels aan te passen. “We kiezen hier voor zo veel mogelijk duidelijkheid vóór het seizoen, in plaats van mogelijke onzekerheid tijdens het seizoen”, verklaart ze. “Voor Vitesse betekent dat zij ook het komende seizoen kunnen voetballen in de Keuken Kampioen Divisie”, maakt Van Leeuwen duidelijk.