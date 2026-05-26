WK selectie Marokko bekend: Targhalline en El Karouani ontbreken

Bondscoach Walid Regragui heeft de definitieve WK-selectie van Marokko bekendgemaakt. Op de lijst van 26 spelers ontbreken enkele opvallende namen uit de Eredivisie, waaronder Oussama Targhalline (Feyenoord) en Souffian El Karouani (FC Utrecht). PSV’ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine maken daarentegen wél deel uit van de selectie voor het eindtoernooi.

Vooral het ontbreken van Targhalline zal in Nederland de nodige wenkbrauwen doen fronsen. De 24-jarige middenvelder draaide een sterk seizoen bij Feyenoord en kwam inmiddels tot elf interlands voor Marokko. Toch wist hij in de laatste oefenduels tegen Ecuador en Paraguay geen basisplek af te dwingen. Beide keren bleef hij negentig minuten op de bank.

Ook El Karouani behoort niet tot de definitieve WK-groep. De linksback van FC Utrecht was dit seizoen één van de uitblinkers in de Eredivisie met twaalf assists, maar moet desondanks thuisblijven. In de recente interlandperiode tegen Paraguay kwam hij nog wel kort in actie als invaller.

Daartegenover staat de aanwezigheid van een sterke en vertrouwde kern met onder meer Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) en Brahim Díaz (Real Madrid). Ook PSV-middenvelder Ismael Saibari is opnieuw van de partij, net als Anass Salah-Eddine, die dit seizoen met PSV beslag legde op de landstitel.

Verder zijn ook ervaren krachten als Sofyan Amrabat en Azzedine Ounahi opgenomen in de selectie. In de defensie is er daarnaast plek voor onder meer Noussair Mazraoui (Manchester United) en Nayef Aguerd (Olympique Marseille). Onder de lat kiest Regragui voor Yassine Bounou, die al jaren eerste doelman is bij de Atlasleeuwen.

Selectie Marokko:

Keepers: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Tagnaouti (FAR Rabat)

Verdedigers: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Chadi Riad (Crystal Palace), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham)

Middenvelders: Samir El Mourabet (RC Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV)

Aanvallers: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (RC Strasbourg), Ayoub Amaimouni (Eintracht Frankfurt)