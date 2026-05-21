Bounida mag dromen van WK: Marokko neemt Ajacied mee op trainingskamp

21 mei 2026, 16:15
Rayane Bounida viert een doelpunt van Ajax
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Marokko heeft de 27-koppige selectie bekendgemaakt die mee mag op trainingskamp in de voorbereiding op het WK. Ajax-aanvaller Rayane Bounida en vijf andere spelers die actief zijn in Nederland mogen hopen op een plek in de definitieve selectie van bondscoach Mohamed Ouahbi.

Behalve Bounida zijn ook Ismael Saibari (PSV), Souffian El Karouani (FC Utrecht), Oussama Targhalline (Feyenoord), Anass Salah-Eddine (PSV) en Ismaël Baouf (SC Cambuur) opgenomen in de Marokkaanse selectie. Zij gaan vanaf 22 mei vier dagen op trainingskamp en mogen daar aan Ouahbi bewijzen dat zij een plek in de definitieve selectie verdienen.

Op het trainingskamp ontbreekt overigens een aantal grote namen vanwege clubverplichtingen. Zo heeft Achraf Hakimi met Paris Saint-Germain nog de finale van de Champions League te spelen en zijn ook Brahim Díaz (Real Madrid) en Noussair Mazraoui (Manchester United) niet van de partij. Ouahbi mag 26 spelers meenemen naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Marokko werd bij de WK-loting ingedeeld in poule C. Daarin opent het op 14 juni (00.00 uur) direct met een wedstrijd tegen recordkampioen Brazilië. Zes dagen later (20 juni, 00.00 uur) volgt een confrontatie met Schotland in de tweede speelronde. Marokko eindigt de poulefase op 25 juni (weer 00.00 uur) tegen Haïti.

dilima1966
3.568 Reacties
1.074 Dagen lid
17.202 Likes
dilima1966
Bounida gaat wel.mee naar het wk

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
1
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Schotland
0
0
0

