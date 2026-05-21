Marokko heeft de 27-koppige selectie bekendgemaakt die mee mag op trainingskamp in de voorbereiding op het WK. Ajax-aanvaller en vijf andere spelers die actief zijn in Nederland mogen hopen op een plek in de definitieve selectie van bondscoach Mohamed Ouahbi.

Behalve Bounida zijn ook Ismael Saibari (PSV), Souffian El Karouani (FC Utrecht), Oussama Targhalline (Feyenoord), Anass Salah-Eddine (PSV) en Ismaël Baouf (SC Cambuur) opgenomen in de Marokkaanse selectie. Zij gaan vanaf 22 mei vier dagen op trainingskamp en mogen daar aan Ouahbi bewijzen dat zij een plek in de definitieve selectie verdienen.

Op het trainingskamp ontbreekt overigens een aantal grote namen vanwege clubverplichtingen. Zo heeft Achraf Hakimi met Paris Saint-Germain nog de finale van de Champions League te spelen en zijn ook Brahim Díaz (Real Madrid) en Noussair Mazraoui (Manchester United) niet van de partij. Ouahbi mag 26 spelers meenemen naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Marokko werd bij de WK-loting ingedeeld in poule C. Daarin opent het op 14 juni (00.00 uur) direct met een wedstrijd tegen recordkampioen Brazilië. Zes dagen later (20 juni, 00.00 uur) volgt een confrontatie met Schotland in de tweede speelronde. Marokko eindigt de poulefase op 25 juni (weer 00.00 uur) tegen Haïti.