Ruud van Nistelrooij is FC Den Bosch, de club waar het voor hem als profvoetballer allemaal begon, nog lang niet vergeten. De 49-jarige assistent-bondscoach heeft diep in de buidel getast en schenkt liefst 101 bouwstenen aan het nieuwe supportershome in stadion De Vliert. Dat hebben de Keuken Kampioen Divisie-club en de oud-topspits donderdagmiddag via hun officiële kanalen bekendgemaakt.

Het specifieke aantal van 101 bouwstenen is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Van Nistelrooij financiert uit eigen zak 82 'gewone' bouwstenen, wat exact gelijkstaat aan het aantal officiële wedstrijden dat hij in Bossche dienst speelde. Daarbovenop schenkt de voormalige aanvaller van onder meer Manchester United en Real Madrid nog eens 19 gouden stenen: één voor elk doelpunt dat hij destijds voor FC Den Bosch maakte.

Prachtig cadeau voor de supporters

Hoewel de stenen volledig door de oud-international worden gefinancierd, zal de naam van de oud-speler straks niet 101 keer op de muur van het supportershome staan. Van Nistelrooij heeft namelijk besloten om de stenen weg te geven aan de trouwe achterban van de club.

De helft van de gekochte stenen wordt verloot onder de huidige seizoenkaarthouders van FC Den Bosch. De andere helft is gereserveerd voor supporters die besluiten om vóór 5 juni een seizoenkaart aan te schaffen voor het nieuwe seizoen. De winnaars van de actie ontvangen automatisch bericht en mogen vervolgens helemaal zelf bepalen welke naam zij op hun persoonlijke bouwsteen willen laten zetten.

Het nieuwe Timmermans Infra Supportershome opende afgelopen februari officieel de deuren in De Vliert. Algemeen directeur Tommie van Alphen sprak destijds al de hoop uit dat het nieuwe onderkomen ervoor zou zorgen dat verschillende generaties supporters meer met elkaar verbonden raken.