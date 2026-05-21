Manuel Neuer keert na twee jaar terug in Duitse selectie

Julian Nagelsmann heeft de selectie van Duitsland voor het aankomende WK bekendgemaakt. Opvallend is de terugkeer van , die sinds het EK van 2024 in eigen land niet meer actief was in Die Mannschaft.

Duitsland neemt het gedurende het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in de groepsfase op tegen Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. Onze oosterburen zijn de grote favoriet om als nummer een naar de knock-outfase te gaan en wordt ook gezien als een van de kanshebbers voor de eindzege. Nagelsmann heeft dan ook een ijzersterke selectie kunnen samenstellen.

Op doel keert Neuer terug bij de selectie. De 124-voudig international gaat zich opmaken voor zijn vijfde mondiale eindronde, nadat hij eerder in 2010, 2014, 2018 en 2022 het doel verdedigde van Duitsland. Na het EK in eigen land van twee jaar geleden keerde Neuer niet meer terug als international, maar daar komt op het WK dus verandering in.

Daarnaast kan Nagelsmann over de nodige grote namen beschikken. De 38-jarige bondscoach heeft onder meer Joshua Kimmich (Bayern München), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Kai Havertz (Arsenal), Florian Wirtz (Liverpool) en Jamal Musiala (Bayern München) opgeroepen.

Selectie Duitsland:

Keepers: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Verdedigers: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

Middenvelders: Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Aanvallers: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)