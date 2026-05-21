Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Panama.

Panama profiteerde van de afwezigheid van de grote drie (gastlanden) in de CONCACAF-kwalificatie. Voor de tweede keer in de historie neemt Panama deel aan het WK. In de tweede kwalificatieronde van de CONCACAF eindigde het land uit Midden-Amerika gemakkelijk boven Nicaragua, Guyana, Montserrat en Belize. In de derde kwalificatiegroep werd de opdracht een stuk pittiger, mede door duels met onder meer Suriname.

In die groep zouden Suriname en Panama uiteindelijk uitmaken wie er rechtstreeks naar het WK zou gaan en wie er in de intercontinentale play-offs zou belanden. In de slotronde viel de beslissing. Suriname en Panama stonden samen aan kop in de groep, al had Suriname een beter doelsaldo. Doordat Suriname uiteindelijk verloor van het al uitgespeelde Guatemala en Panama won van El Salvador, plaatste Panama zich voor het WK.

Vertrouwen houden in Thomas Christiansen

De 53-jarige Spanjaard, die werd geboren in Denemarken, Thomas Christiansen, is al sinds 2020 bondscoach van Panama. Eerder was de oefenmeester actief als clubtrainer bij Leeds United, APOEL Nicosia, AEK Larnaca en Union SG.

Zijn beginperiode bij de Panamese bond verliep teleurstellend. In de kwalificatiereeks eindigde Panama als vijfde, terwijl alleen de top drie zich direct plaatste en de nummer vier naar de intercontinentale play-offs mocht. Daardoor liep het land het WK 2022 in Qatar mis.

Maar de Panamese voetbalbond behield het vertrouwen in Christiansen. Dat blijkt succesvol, met halvefinaleplaatsen in de Nations League van 2023 en 2024 en finaleplaatsen in de Gold Cup van 2023 en de Nations League van 2025.

Programma WK 2026: minuscule hoop voor Panama

Op het WK 2026 staat Panama voor een loodzware opgave in de groepsfase. De ploeg van Christiansen treft grootmachten als Engeland en Kroatië, waar het op voorhand volstrekt kansloos tegen lijkt. Tóch heeft Panama met de andere tegenstander – Ghana – een opponent waar kansen liggen. Kijkend naar de FIFA-wereldranglijst bezet Panama namelijk de 33ste plaats, terwijl Ghana op de 74ste plaats staat.

Speelschema Panama (Groep L)

18 juni – 01.00 uur – Ghana – Panama in Toronto

24 juni – 01.00 uur – Panama – Kroatië in Toronto

27 juni – 23.00 uur – Panama – Engeland in New York/New Jersey

WK-historie: één eerdere deelname

Voor Panama wordt het WK 2026 dus de tweede deelname. In 2018 maakte het land, met zo’n 4,5 miljoen inwoners, zijn debuut op het mondiale eindtoernooi. Op het WK 2018 in Rusland werd Panama ingedeeld in een loodzware groep met België, Tunesië en wederom Engeland. Laatstgenoemde was destijds met 6-1 te sterk, al schreef Panama wél geschiedenis met de eerste WK-treffer ooit via Felipe Baloy. Panama bleef uiteindelijk puntloos in Groep G (3-0-nederlaag tegen België en 2-1-nederlaag tegen Tunesië). De tweede treffer van Panama op het WK was overigens een eigen doelpunt van Tunesië.

Bekende namen: selectie vol onbekenden

Niet verrassend, maar de selectie van Panama bestaat uit een groep vol onbekende namen. De bekendste speler is Amir Murillo, die momenteel actief is bij Besiktas en eerder uitkwam voor Olympique Marseille en Anderlecht.

Is er een wonder mogelijk?

In een loodzware poule met Engeland en Kroatië heeft Panama een wonder nodig om de groepsfase te overleven. Maar misschien dat er tegen Ghana is mogelijk is. Op basis van de FIFA-ranking, zou je zeggen van wel.